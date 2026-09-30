Bolojan spune că „într-o formă cinică, cel mai bun premier ar fi Sorin Grindeanu”, dar „nu merită România asta”

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Ilie Bolojan a acuzat PSD și pe Sorin Grindeanu că au venit cu „jigniri impardonabile” la adresa lui Siegfried Mureșan și guvernului său, miercuri, în timpul votului eșuat pentru învestitura cabinetului propus și l-a și ironizat pe șeful PSD spunând că acesta ar fi „cea mai bună variantă de premier care să facă lucrurile fără să deranjeze pe nimeni”. Bolojan a spus, la Digi24, că numirea lui Grindeanu în funcția de premier este „varianta cinică pe care România nu o merită”.

„Nu m-apuc să fac recomandări președintelui, are toate datele și toate angajamentele partidelor, are varianta PSD-ului, poate să vină cu alte variante. Dacă ar fi într-o formă cinică, dar nu merită România asta, cel mai bun premier care să facă toate lucrurile fără să deranjeze pe nimeni, ar fi Sorin Grindeanu”, a spus șeful PNL, miercuri seară, la Digi24.

Premierul interimar a spus și că a discutat cu Sorin Grindeanu după procedurile din Parlament, discuție pe care a numit-o „civilizată”, în ciuda „jignirilor impardonabile” ale PSD-iștilor de la votul de astăzi. „E greu să construiești încrederea”, a mai spus Bolojan.

„Am avut o discuție civilizată, dar gândiți-vă la modul în care s-a comportat și în această dezbatere, a venit cu jigniri impardonabile. E greu să construiești încrederea, mai ales în condițiile situației de acum.

Am discutat cu toate partidele și nu văd o problemă să avem un dialog civilizat”.

Ilie Bolojan a spus și că nu poate să spună dacă PNL va vota un ipotetic guvern Grindeanu, dar a spus că dacă desemnarea va fi făcută de președintele României, va purta discuții „serioase” cu acesta. „Nu ne vom bate joc, oricine ar fi”.

„Nu pot să fac anunțuri de genul acesta pentru că deciziile se iau în baza unor discuții cu colegii și dacă președintele face nominalizarea, sper cât mai repede, vom discuta cât se poate de serios. Vom discuta cu persoana desemnată, nu ne vom bate joc de ea oricine ar fi, nu o vom pune într-o situație jenantă și o vom trata cu respectul cuvenit premierului.

Știm ce s-a întâmplat la nominalizarea Veștea, deși PNL nu a fost consultat și a decis să nu susțină, Veștea a decis să nu țină cont și să meargă înainte. Aici e vorba de decizii de principiu. Într-o organizație se discută serios și minoritaea trebuie să respecte decizia majorității. Dacă decizia este atât de grav încât nu poate fi acceptată, minoritaea pleacă și-și face drumul ei, dar nu poate să impună. PNL a decis că nu mai poate să facă majoritate cu PSD dar nu pentru că e vorba de vreo rezervă de detaliu, ci de fond. România are nevoie în continuare de corecții structurale. Noi am cheltuit ani de zile mai mult decât ne-am putut permite, ne-am crescut costul dobânzilor atât în sumă totală dar și ca nivel. Toate astea fac ca o bună parte din veniturile noastre să plece pe dobânzi și asta va fi o piatră de moară pentru toate guvernele”, a spus Ilie Bolojan.

Întrebat dacă PNL ar vota un viitor premier pentru a pune capăt crizei politice, Bolojan a răspuns:

„Asta trebuie să vedem după ce președintele face nominalizarea și purtăm discuții cât se poate de serios. Anunțul pe care-l fac este că PNL va trata serios nominalizarea, va trata serios discuțiile și va lua o decizie care să țină cont de interesele României și de ce putem noi face. Nu uitați că PNL are o pondere de 15-16% în Parlament, și s-a văzut care sunt limitele. Dacă cei care au încredere în noi vor să facem mai mult, trebuie să fie conștienți că avem nevoie de o forță mai mare și pentru asta trebuie să convingem mai mulți români că suntem o alegere serioasă”.