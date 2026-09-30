Și Peiu îl contrazice pe Simion și vorbește despre șansele formării unui guvern PSD-AUR: Există mulți în ambele partide care vor asta

George Simion și Petrișor Peiu, într-o conferință de presă la sediul AUR. Foto: Agerpres

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a lăsat miercuri deschisă posibilitatea unor negocieri cu PSD pentru formarea unui viitor guvern și spune că momentan șansele unei majorități cu social-democrații sunt „sub 20-25%” pentru că nu au fost chemați la negocieri.

Declarațiile vin după ce George Simion a spus că AUR nu va vota o altă variantă de guvernare dacă Călin Georgescu nu va fi eliberat. Întrebat la Antena 3 CNN dacă declarația lui Simion este un motiv pentru ca AUR să evite o eventuală participare la guvernare sau să propună o altă formulă, Peiu a spus că mesajul liderului partidului ar trebui privit mai degrabă ca un protest.

„Cred că este mai degrabă un protest împotriva modului de a face justiție televizată, cred că în sensul ăsta ar trebui interpretat. Probabil domnul Simion s-a referit la ceea ce face actuala putere”, a declarat Petrișor Peiu.

Și prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, l-a contrazis miercuri pe George Simion, lăsând să se înțeleagă că AUR va merge la consultări cu PSD dacă partidul va primi o invitație oficială.

Peiu: „Dacă vom fi invitați la discuții de PSD sau PNL, nu vom refuza”

Întrebat cu ce propunere va merge AUR la următoarele consultări de la Palatul Cotroceni, Peiu a spus că partidul își menține poziția: alegeri anticipate sau, ca variantă alternativă, un guvern de uniune națională.

„Păi nu știu dacă ne-a chemat luni. Mergem cu același discurs: singura soluție democratică de ieșire din acest impas e organizarea de alegeri anticipate. Sau, dacă vreți o altă variantă, e guvern de uniune națională”, a spus liderul senatorilor AUR.

Întrebat cine ar putea forma un astfel de guvern, Peiu a adus în discuție inclusiv o eventuală colaborare cu PSD.

„Un guvern PSD-AUR se pare că nu se poate face, pentru că PSD nu ne-a contactat în acest sens”, a spus el.

Peiu a precizat însă că AUR nu ar refuza o invitație oficială la negocieri nici din partea PSD, nici din partea PNL.

„Dacă un partid invită alt partid instituțional la negocieri, nu poți să refuzi, Doamne ferește. Eu am explicat de mai multe ori că, dacă vom fi invitați la discuții de către PSD sau de către PNL, nu vom refuza”, a declarat acesta.

Întrebat ce șanse există, în acest moment, pentru formarea unui guvern PSD-AUR, Peiu a estimat că probabilitatea este de „sub 20-25%”, în condițiile în care negocierile nici măcar nu au început.

„Deocamdată pare un eveniment improbabil, pentru că nu a fost declanșat. Undeva sub 20-25% avem șanse să facem o astfel de majoritate, pentru că nici nu a început o discuție. O discuție nu se face în două ore”, a spus Peiu.

El a susținut însă că există persoane din ambele partide care ar fi deschise unei asemenea formule.

„Există mulți pesediști care au astfel de disponibilitate. Există și la AUR mulți care au o astfel de disponibilitate”, a adăugat liderul senatorilor AUR.

Ce spune Peiu despre afirmația lui Simion că ar urma să fie arestat

Petrișor Peiu a fost întrebat și despre afirmația făcută de George Simion potrivit căreia ar urma să fie arestat. Liderul senatorilor AUR a spus că știe doar că Simion ar fi primit amenințări telefonice, dar nu cunoaște cine le-ar fi făcut și nici nu a discutat cu acesta despre subiect.

„Am înțeles că a avut niște amenințări telefonice, nu știu de la cine. Cu domnia sa trebuie să lămuriți asta, eu nu l-am întrebat așa ceva. După ce a ținut discursul, dânsul a plecat din sală, eu am rămas acolo să îmi susțin propriul discurs”, a spus Peiu.

George Simion: "Nu votăm niciun guvern până nu îl eliberaţi pe Călin Georgescu"

George Simion a anunţat că partidul pe care îl conduce nu va vota niciun Guvern până când fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, nu va fi lăsat în libertate.

"În ciuda tuturor ameninţărilor, nu votăm acest guvern-marionetă şi ca să se audă şi vocea românilor tare şi clar în Parlamentul României, vreau să vă zic că nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberaţi şi îi faceţi dreptate lui Călin Georgescu", a spus George Simion.