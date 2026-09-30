„Prima dată de la Războiul Rece”. Rusia a trimis NATO o amenințare nucleară pe canale diplomatice secrete

Rachetă balistică rusă cu capabilitate nucleară, prezentată la o paradă militară. Foto: Getty Images

Rusia a trimis un mesaj secret către NATO prin canale diplomatice, în care avertizează că este pregătită să recurgă la arme nucleare dacă alianța militară occidentală încearcă să izoleze și să captureze regiunea Kaliningrad, relatează Reuters.

Această exclavă militarizată este situată între Polonia și Lituania, iar legătura terestră spre Rusia, prin Belarus, trece prin coridorul Suwałki. Coridorul este o fâșie îngustă de pământ de câteva zeci de kilometri de-a lungul frontierei dintre Polonia și Lituania.

În documentul diplomatic secret, pe care Reuters l-a consultat, Moscova a acuzat alianța că urmează o „cursă periculoasă și nesăbuită”, care prezintă un „risc ridicat de conflict armat direct”. Textul spune că, în cazul unui conflict militar, Rusia va ataca imediat „centrele decizionale din țările membre ale alianței”.

Prima amenințare nucleară rusă directă la adresa NATO, prin canal diplomatic secret, de la finele Războiului Rece încoace

„Aceasta este prima dată de la Războiul Rece când Rusia ne-a amenințat în acest fel. Deci, este grav”, a declarat pentru Reuters un oficial de rang înalt al apărării dintr-o țară europeană. O sursă NATO a punctat, la rândul său, că e vorba de „încă o încercare a Rusiei de a intimida europenii”.

Sursele consultate de agenția internațională au indicat că, în cazul unui atac al Moscovei, răspunsul va fi „ferm” și că NATO nu va renunța la sprijinul pentru Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, a confirmat primirea notei rusești. „Am trimis un răspuns în care am menționat că NATO este o alianță defensivă și niciuna dintre acțiunile sau exercițiile noastre nu reprezintă o amenințare pentru nicio parte a Rusiei. Condamnăm ferm amenințarea cu forța, inclusiv orice retorică nucleară iresponsabilă”, a declarat Hart.

Rușii și-au reiterat amenințările prin ambasadori

După trimiterea notei la sediul NATO, ambasadele rusești din mai multe țări europene au acuzat public blocul militar de escaladarea tensiunilor în regiunea Kaliningrad prin exerciții militare. Reprezentanții ruși au spus că Moscova nu intenționează să atace țările NATO, dar au adăugat că orice agresiune împotriva exclavei Kaliningrad va fi întâmpinată cu cel mai puternic răspuns posibil.

Anterior, ministrul adjunct de Externe rus, Aleksandr Grușko, a acuzat Europa că ar fi exersat scenarii de blocadă navală și ocupare a regiunii Kaliningrad în timpul manevrelor Forței Expediționare Comune (JEF) conduse de Londra.

Consilierul prezidențial rus Nikolai Patrușev, a declarat, de asemenea, că țările NATO se pregătesc să cucerească Kaliningradul și a avertizat că Rusia va lansa un răspuns „imediat și zdrobitor” la orice agresiune militară împotriva regiunii.

În luna iunie a acestui an, Vladimir Putin a promis că va apăra Kaliningradul „cu toate resursele” țării sale. El a subliniat că Flota Baltică ar trebui să fie forța principală în respingerea unui potențial atac asupra exclavei.