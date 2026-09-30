„Economia rusă putrezește”. Ca să finanțeze războiul din Ucraina, Kremlinul taie bugetul civil până la cel mai redus nivel de după 1991

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Cheltuielile bugetului federal al Rusiei care nu sunt destinate armatei, producției de armament, structurilor de forță sau plății dobânzilor la datoria publică vor scădea anul viitor la cel mai redus nivel din ultimele două decenii, potrivit calculelor analiștilor Alfa-Bank, bazate pe datele preliminare ale proiectului de buget, relatează The Moscow Times.

Conform estimărilor lor, cheltuielile nelegate de apărare și de plata dobânzilor vor reprezenta în 2027 aproximativ 9% din PIB, cel mai scăzut nivel din 2005. Prin comparație, în anul curent și în cel precedent acest indicator s-a situat puțin peste 10% din PIB, în 2023-2024 a fost de aproximativ 12%, iar în 2021, înainte de război, de 13% din PIB. Nivelul maxim al cheltuielilor civile a fost atins în 2009-2010, când acestea reprezentau 16-18% din PIB.

Structura cheltuielilor bugetare devine „o provocare”, scriu analiștii Alfa-Bank. Anul viitor, pentru capitolul „apărare națională” vor fi alocate 17.100 de miliarde de ruble, adică 35% din totalul cheltuielilor, un nou record pentru perioada de după destrămarea URSS.

Împrumuturi tot mai mari

Pentru a susține bugetul militar, principalele domenii civile vor suporta tăieri de 900 de miliarde de ruble (aproximativ 9,5 miliarde de euro). Cheltuielile pentru sprijinul social al populației vor scădea cu 7% față de actuala lege a bugetului, cele pentru educație cu 6%, pentru sănătate cu 6,8%, iar cele pentru protecția mediului cu 5,8%. Pentru 2028, Ministerul Finanțelor a planificat tăieri suplimentare de 2.000 de miliarde de ruble (aproximativ 21,1 miliarde de euro), potrivit Reuters, care citează documente ale ministerului.

Pentru a acoperi deficitul, ministerul finanțelor rus intenționează să se împrumute mai mult. Programul de împrumuturi de stat pentru anul în curs a crescut cu 1.000 de miliarde de ruble (aproximativ 10,6 miliarde de euro), iar cel pentru anul viitor cu 2.300 de miliarde de ruble (circa 24,3 miliarde de euro), până la 7.300 de miliarde de ruble (aproximativ 77,2 miliarde de euro).

În consecință, anul viitor aproape una din fiecare zece ruble cheltuite de la buget va merge doar pe dobânzile la datoria publică.

Războiul rămâne prioritatea, iar cheltuielile pentru toate celelalte domenii vor continua să scadă. Este „un fel de ipotecare a viitorului pentru obiectivele și prioritățile geopolitice ale prezentului”, spune Aleksandr Koliandr, director pentru Europa în cadrul Eurasia Group.

Și URSS proceda într-un mod asemănător, alocând apărării atât de mulți bani cât cereau generalii, în timp ce nivelul de trai se deteriora treptat, iar investițiile în infrastructură și în dezvoltarea științifică și tehnologică erau reduse, amintește el.

Pentru fiecare rublă cheltuită în 2027 pentru politici sociale, sănătate și educație, alte două ruble vor merge către armată, poliție, Rosgvardia și serviciile speciale, spune Alexandra Prokopenko, cercetătoare la Centrul Carnegie pentru Rusia și Eurasia din Berlin.

Luând în calcul creșterea taxelor și tarifelor, inflația și sancțiunile, un asemenea buget condamnă economia la stagnare, consideră ea.

Koliandr descrie ceea ce se întâmplă în economia rusă drept o „fază de putrezire”.

„Va fi o putrezire lentă (...) o deteriorare continuă, de genul celei pe care a văzut-o la vremea ei generația părinților noștri”, explică el. „Îți amintești încă vremurile în care se trăia bine și se construia infrastructură nouă, iar acum totul în jurul tău este puțin prăfuit, începe să se degradeze, iar viața de zi cu zi devine, încetul cu încetul, tot mai proastă.”