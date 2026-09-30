Mesajul lui Mark Rutte după ce Rusia a amenințat NATO cu arme nucleare: „Suntem pregătiți. Vă rog să nu mai fiți atât de îngrijorați”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto: Getty Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a încercat să tempereze îngrijorările tot mai mari din regiune privind posibilitatea unei amenințări imediate din partea Rusiei.

Întrebat despre avertismentele alarmante apărute în ultima perioadă, Rutte a spus că nu există în acest moment o amenințare iminentă la adresa teritoriului NATO și a insistat că Alianța este pregătită să reacționeze dacă va fi nevoie.

„Vă rog să nu mai fiți atât de îngrijorați. Suntem pregătiți pentru asta”, a spus el. „Nu există o amenințare iminentă la adresa teritoriului NATO”.

„Iar dacă se întâmplă ceva, suntem pregătiți să răspundem. Vom avea întotdeauna o poziție defensivă, dar, dacă va fi necesar, bineînțeles că ne vom apăra”, a adăugat Rutte.

Secretarul general al NATO a explicat că o eventuală pregătire a Rusiei pentru o acțiune împotriva unui stat aliat ar putea fi observată din timp.

„Dacă rușii vor să facă ceva împotriva Finlandei, a uneia dintre țările baltice, a Poloniei sau a oricărei alte țări NATO, vom vedea o concentrare de forțe (...) iar dacă va exista o astfel de concentrare, o vom vedea și vom reacționa, dacă se întâmplă ceva”, a spus el.

Rutte a susținut că actualele acțiuni ale Moscovei trebuie privite și în contextul situației din Ucraina.

„Dar cel mai important lucru este că toate acestea se întâmplă pentru că lucrurile nu merg bine pentru el în Ucraina. Vrea să ne dezbine. Vrea să ne distragă atenția de la Ucraina. Continuați sprijinul”, a spus secretarul general al NATO.

Rutte: Trump iubește NATO

Rutte a subliniat și că, pe termen scurt, Ucraina „are nevoie de mai multe rachete interceptoare” și le-a cerut statelor europene care pot ajuta să ia în calcul trimiterea acestora către Kiev, pentru a „menține Ucraina puternică”.

El a vorbit pentru scurt timp și despre Iran și despre consecințele situației de acolo asupra Ucrainei, apărând în principal acțiunile președintelui american Donald Trump.

Rutte a mai spus că atmosfera din NATO este „cea mai bună de până acum”, argumentând că Europa își asumă acum mai multă responsabilitate pentru propria apărare. El a afirmat și că Trump „iubește” NATO și că singurul element pe care acesta „l-a urât” a fost problema cheltuielilor pentru apărare.

Kremlinul a confirmat miercuri că Rusia a transmis avertismente de natură nucleară către NATO prin care atenţionează Alianţa cu privire la riscurile unei eventuale încercări de izolare a exclavei ruse Kaliningrad, pentru a le reaminti astfel "capetelor înfierbântate" din Europa dispoziţiile politicii Moscovei în cazul unor acţiuni de acest fel.

Într-un document consultat de Reuters, Moscova a avertizat NATO că ar fi pregătită să recurgă la arme nucleare dacă această alianţă ar încerca să îi taie Rusiei accesul la exclava sa de la Marea Baltică, situată între Polonia şi Lituania.