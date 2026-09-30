CECCAR: Profesia contabilă trece la un alt nivel: de la partenerul antreprenorului, la actor al dezvoltării României

1 minut de citit Publicat la 18:11 30 Sep 2026 Modificat la 18:11 30 Sep 2026

CECCAR: Profesia contabilă trece la un alt nivel: de la partenerul antreprenorului, la actor al dezvoltării României. Sursa foto: magnific.com

CECCAR transmite că dobândirea reprezentativității la nivel național de către Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR), din care face parte și CECCAR, marchează un pas important pentru consolidarea vocii mediului de afaceri în dialogul social.

Profesia contabilă, în simbioză cu mediul antreprenorial, își poate valorifica expertiza nu doar la nivelul fiecărei afaceri, ci și în cadrul dialogului social, contribuind concret la fundamentarea strategiilor și politicilor pentru dezvoltarea României, se menţionează într-un comunicat.

Politicile pentru mediul de afaceri pot fi mai bine fundamentate atunci când la masa dialogului se întâlnesc cei care construiesc afacerile cu cei care le cunosc cifrele, riscurile și mecanismele economice.

Apartenența CECCAR la CAIR capătă, în noul context al reprezentativității naționale, o semnificație care depășește reprezentarea instituțională.

Pentru CECCAR, această nouă etapă este în deplină consonanță cu transformarea pe care profesia contabilă o parcurge deja.

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#SmartAccounting powered by AI înseamnă mai mult decât digitalizarea contabilității. Înseamnă trecerea de la procesarea datelor la utilizarea inteligentă a acestora. De la raportare la anticipare. De la conformare la consiliere. De la furnizarea cifrelor la participarea la decizie.

Iar acum, această logică poate fi extinsă.

De la consilierea unei afaceri la contribuția, împreună cu mediul antreprenorial, la dezvoltarea unui ecosistem economic mai competitiv.

De la fundamentarea deciziei antreprenorului la dialogul asupra deciziilor care modelează economia.

Profesia contabilă trece astfel la un alt nivel: partener strategic al businessului și, în simbioză cu mediul antreprenorial, sursă de expertiză pentru dezvoltarea României.