Tranzacție spectaculoasă în industria avicolă: Carmistin preia platforma Aaylex One

sursa foto: Carmistin

Grupul Carmistin, cel mai mare producător avicol din România, preia operarea și controlul activelor avicole ale Aaylex One. Compania a anunțat miercuri că a semnat un acord în acest sens cu grupul aflat în dificultate.

Potrivit Carmistin, scopul tranzacției este ca platforma Aaylex One, una dintre cele mai mari din sectorul avicol românesc, să nu își oprească activitatea. Aaylex One a întâmpinat probleme în a-și asigura continuitatea operațiunilor.

Preluarea vizează întregul lanț de producție. Este vorba de ferme de reproducție, stații de incubație, ferme de creștere a puilor de carne, fabrici de furaje, un abator, precum și spațiile logistice și de depozitare.

Cei peste 1.000 de angajați din producție își vor păstra locurile de muncă, susține Carmistin. Grupul spune că vrea să continue și colaborarea cu fermierii, furnizorii și clienții cu care lucra Aaylex One.

Tranzacția nu este încă finalizată. Urmează obținerea aprobărilor și avizelor de la autoritățile competente. După aceea, activitatea va fi adusă treptat la standardele operaționale ale Carmistin.

Carmistin, cunoscut pe piața locală în principal prin brandul La Provincia, a produs anul trecut un record de 120.000 de tone de carne de pui. Pentru 2026, grupul estimează o producție de 150.000 de tone.

Grupul este și cel mai mare producător de furaje din țară, cu o capacitate de peste 735.000 de tone pe an. Ținta este de un milion de tone anual până în 2030.

În 2025, Carmistin a raportat o cifră de afaceri consolidată de 2,1 miliarde de lei. Grupul, cu capital integral românesc, reunește peste 50 de companii active în creșterea păsărilor, producția de ouă, cultura cerealelor și creșterea porcilor și bovinelor. Produsele sale ajung în 40 de țări.