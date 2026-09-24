Salariile directorilor din companiile de stat. Guvernul a publicat lista: Unii au ajuns să câștige și 100.000 de lei pe lună

4 minute de citit Publicat la 11:16 24 Sep 2026 Modificat la 11:17 24 Sep 2026

Guvernul Bolojan a publicat salariile directorilor din companiile de stat. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Guvernul a lansat platforma guvernanta.gov.ro, un instrument care centralizează, pentru prima dată într-un singur loc, informații despre conducerile companiilor de stat și veniturile persoanelor care ocupă funcții de conducere. Datele publicate arată diferențe importante între remunerațiile directorilor și membrilor consiliilor de administrație, iar în unele cazuri veniturile lunare cumulate depășesc 100.000 de lei.

Platforma a fost creată la inițiativa viceprim-ministrului Oana Gheorghiu și include informații despre 121 de companii active aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea unei instituții publice tutelare centrale.

Potrivit Guvernului, platforma oferă acces la peste 1.350 de documente publice, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, actul normativ care reglementează guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Printre documentele publicate se află peste 650 de CV-uri ale persoanelor aflate în funcții de conducere și mai mult de 600 de contracte de mandat. Informațiile permit verificarea atât a funcțiilor ocupate, cât și a veniturilor declarate pentru acestea.

Câți bani încasează șefii companiilor de stat

Datele centralizate de Guvern arată că peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp în companiile incluse în platformă.

În ceea ce privește veniturile lunare declarate, distribuția este următoarea:

peste 370 de persoane încasează până la 25.000 de lei pe lună;

115 persoane au venituri lunare cuprinse între 25.000 și 50.000 de lei;

36 de persoane încasează între 50.000 și 100.000 de lei pe lună;

o persoană declară venituri lunare de peste 100.000 de lei.

Veniturile prezentate pe platformă sunt brute și sunt asociate funcțiilor ocupate de fiecare persoană. În cazul celor care dețin mai multe poziții, totalul poate ajunge la valori semnificativ mai mari decât remunerația aferentă unei singure funcții.

Cine are cele mai mari venituri declarate

Unul dintre cele mai mari venituri cumulate din datele publicate îi aparține lui Bogdan Stelian Mîndrescu, care ocupă trei funcții în trei companii.

La Compania Națională „Aeroporturi București” SA, acesta este director general și are un venit brut declarat de 69.348 de lei pe lună.

În același timp, Mîndrescu este membru în Consiliul de Administrație al Registrului Auto Român RA, pentru care figurează cu un venit brut de 29.538 de lei, precum și membru în Consiliul de Administrație al Autorității Aeronautice Civile Române RA, cu un venit brut de 35.260 de lei.

În total, cele trei funcții însumează 134.146 de lei brut pe lună, potrivit datelor centralizate pe platforma guvernamentală.

Un alt caz cu venituri cumulate importante este cel al lui Mustafa Sinan, care deține trei funcții în trei companii.

La Midia Green Energy SA este președintele Consiliului de Administrație și are un venit brut declarat de 25.215 lei. La Energonuclear SA este membru în Consiliul de Administrație, cu 24.931 de lei brut, iar la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR) SA este director general, cu un venit brut de 45.232 de lei.

Totalul declarat pentru cele trei funcții este de 95.378 de lei brut pe lună.

În cazul lui Aristotel Marius Jude, platforma indică două funcții în cadrul aceleiași companii, Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” SA. Acesta este membru în Consiliul de Administrație, funcție pentru care este indicat un venit brut de 0 lei, și director general adjunct, cu un venit brut de 71.370 de lei.

Totalul declarat pentru cele două funcții este de 71.370 de lei brut pe lună.

Cum sunt împărțite funcțiile între partidele politice

Platforma guvernamentală prezintă și o repartizare a persoanelor care ocupă funcții în companiile de stat în funcție de afilierea politică declarată sau identificată în datele centralizate.

Conform cifrelor publicate, situația este următoarea:

PSD: 46 de posturi – 7,8%;

46 de posturi – 7,8%; PNL: 43 de posturi – 7,3%;

43 de posturi – 7,3%; USR: 17 posturi – 2,9%;

17 posturi – 2,9%; UDMR: 1 post – 0,2%;

1 post – 0,2%; neafiliați: 360 de posturi – 61,4%;

360 de posturi – 61,4%; neprecizat: 119 posturi – 20,3%.

Datele trebuie citite în contextul metodologiei folosite pentru clasificarea afilierii, în condițiile în care pentru o parte dintre persoanele prezentate pe platformă afilierea politică este trecută drept „neprecizată”, iar majoritatea sunt încadrate la categoria „neafiliați”.

Guvernul: „Trebuie să vedem rezultatele companiilor”

Oana Gheorghiu, viceprim-ministru și inițiatoarea platformei, a explicat că publicarea informațiilor are ca obiectiv creșterea transparenței în ceea ce privește companiile controlate de stat.

„Transparentizarea şi deschiderea uşilor spre ceea ce se întâmplă în interiorul companiilor de stat este calea prin care vom reuşi să punem corect întrebarea: sunt sau nu utile?”, a declarat Oana Gheorghiu.

Ea a subliniat că evaluarea unei companii de stat trebuie făcută și prin prisma rezultatelor acesteia, iar performanța este influențată de persoanele care ocupă pozițiile-cheie și iau deciziile în cadrul societăților.

Platforma urmărește astfel să reunească într-un singur loc informații care până acum erau disponibile în documente și surse diferite, inclusiv CV-uri, contracte de mandat și date despre funcțiile deținute.

Ce arată, în ansamblu, noua platformă

Publicarea datelor oferă o imagine mai clară asupra modului în care sunt ocupate funcțiile de conducere în companiile de stat și asupra veniturilor asociate acestora.

Una dintre informațiile care ies în evidență este numărul persoanelor care dețin simultan mai multe funcții. Peste 100 de persoane cumulează cel puțin două poziții, iar în unele cazuri veniturile provenite din aceste funcții ajung la zeci de mii de lei lunar.

Cel mai mare total prezentat în datele analizate ajunge la 134.146 de lei brut pe lună, în cazul lui Bogdan Stelian Mîndrescu, care cumulează trei poziții în trei companii.

Platforma guvernamentală permite, de asemenea, consultarea documentelor asociate persoanelor și companiilor și poate fi utilizată pentru a verifica separat funcțiile, contractele de mandat și veniturile declarate.