Primele imagini din avionul cu politicieni și magistrați spre Mykonos. Cine e "fotograful"

Informațiile desspre zborul controversat care a declanșat un nou scandal politic au fost divulgate de un hacker, care a spart serverele companiei care a închiriat avionul. FOTO: USR Sector 1

A fost publicată prima fotografie din avionul privat București-Mykonos, în care s-au aflat oameni de afaceri, politicieni și magistrați, inclusiv judecătorul CCR Cristian Deliorga. În imagine apare fostul ministru al Muncii, Florin Manole, și președintele Camerei de Comerț, Mihai Daraban. Potrivit dezvăluirilor din emisiunea "Decisiv", cu Cătălina Porumbel, cel care a făcut fotografia ar fi omul de afaceri Gruia Stoica.

La bordul aeronavei s-au aflat judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, omul de afaceri Gruia Stoica, fostul ministru al Transporturilor din partea PNL Ovidiu Ioan Silaghi, președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, în cazul căruia s-a sesizat Inspecția Judiciară, precum și fostul ministru al Muncii Florin Manole. Acesta din urmă a declarat că s-a deplasat pentru a discuta cu investitori americani despre legislația muncii.

FOTO: USR Sector 1

Printre pasageri s-au mai numărat István-Loránt Antal, senator UDMR, Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, instituția care a plătit acest zbor privat, Gabriel Dărăban, directorul comercial al companiei de stat Oil Terminal, precum și oamenii de afaceri constănțeni Florin Cârstocea și Virgil Lixandru.

Informațiile desspre zborul controversat care a declanșat un nou scandal politic au fost divulgate de un hacker, care a spart serverele companiei care a închiriat avionul.

Biroul permanent al Senatului a decis, marţi, extinderea obiectului de activitate al comisiei de anchetă privind întâlnirea premierului interimar Ilie Bolojan cu preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, şi cu zborul cu un avion privat în Mykonos al judecătorului CCR Cristian Deliorga, alături de mai mulţi politicieni, a anunţat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

Obiectivele comisiei de anchetă

Potrivit unei hotărâri publicate marţi seară în Monitorul Oficial, Comisia pentru constituţionalitate va urmări mai multe obiective suplimentare:



clarificarea circumstanţelor şi a scopului deplasării judecătorului Cristian Deliorga la Mykonos, la data de 8 iulie

2026;



clarificarea naturii relaţiilor dintre persoanele participante la deplasare şi judecătorul Cristian Deliorga;



clarificarea modalităţii de organizare şi de acoperire a costurilor deplasării, inclusiv identificarea persoanei sau a

entităţii care a achitat transportul judecătorului Cristian Deliorga;



identificarea eventualelor beneficii materiale sau de altă natură primite de judecătorul Cristian Deliorga în legătură cu această deplasare;



clarificarea altor împrejurări legate de această deplasare, relevante pentru independenţa, imparţialitatea şi integritatea judecătorului Cristian Deliorga şi de natură să afecteze încrederea publică în actul jurisdicţional al Curţii Constituţionale.



''Verificările (...) se realizează în limitele competenţelor constituţionale şi regulamentare ale comisiei, cu respectarea independenţei Curţii Constituţionale şi a judecătorilor acesteia, fără examinarea ori cenzurarea soluţiilor jurisdicţionale şi fără substituirea autorităţilor competente să stabilească forme de răspundere juridică'', se arată în hotărâre, potrivit Agerpres.



Concluziile anchetei parlamentare realizate de Comisia pentru constituţionalitate se cuprind într-un raport care se prezintă Biroului permanent al Senatului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii.