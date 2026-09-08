Zborul privat spre Mykonos. Inspecția Judiciară a deschis o anchetă. Toni Neacșu: "E grav"

Inspecția judiciară a anunţat, marţi, că a început din oficiu verificări cu privire la prezenţa judecătorului Marius Cătălin Croitoru, preşedinte al Tribunalului Constanţa, în avionul privat către Mykonos alături de politicieni şi oameni de afaceri.FOTO: INQUAM PHOTOS George Călin

Inspecția judiciară a anunţat, marţi, că a început din oficiu verificări cu privire la prezenţa judecătorului Marius Cătălin Croitoru, preşedinte al Tribunalului Constanţa, în avionul privat către Mykonos alături de politicieni şi oameni de afaceri. "E grav", a declarat marți la Antena 3 CNN avocatul Toni Neacșu. În avion se afla și judecătorul CCR Cristian Deliorga, iar cu privire la acest aspect, Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, a afirmat că situația probabil se va discuta în plenul CCR. ”Plenul CCR poate face multe lucruri, dar să nu ne așteptăm la prea multe în acest caz. Probabil va avea loc o discuție și se va concluziona că nu este în regulă, și cam atât”, a spus Tudorel Toader.

”Ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public privind participarea domnului judecător Marius Cătălin Croitoru, preşedintele Tribunalului Constanţa, la o deplasare cu un avion privat, alături de persoane din mediul politic şi de afaceri, Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu în vederea efectuării verificărilor cu privire la potenţiala încălcare a normelor de conduită prevăzute de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor”, anunţă, marţi, Inspecţia Judiciară.

Toni Neacșu, avocat: ”Unul este judecătorul din sistemul obișnuit, Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța. În acel avion au fost și oameni de afaceri din Constanța, ceea ce este cu atât mai grav. Judecătorii au statut foarte strict, care spune că nu trebuie să se pună în situații care să genereze suspiciuni cu privire la independența funcției.

Apoi avem și un judecător al Curții Constituționale. Discuția este diferită. Inspecția Judiciară nu îl poate verifica, pentru că nu este în competența Inspecției Judiciare să verifice judecătorii CCR. Singura modalitate în care situația ar putea fi discutată și lămurită este în interiorul Curții Constituționale. Judecătorii CCR sunt singurii care pot stabili eventualele încălcări ale obligațiilor privind comportamentul.”

Tudorel Toader, fost judecător CCR și fost ministru al Justiției: ”Explicații vom auzi diferite. Pentru mine, însă, o explicație plauzibilă nu poate fi găsită.

Vor discuta în interiorul CCR. Acolo există plenul administrativ, la care participă numai judecătorii. Probabil va fi întrebat domnul Deliorga sau va spune din proprie inițiativă ce s-a întâmplat.

Plenul CCR poate face multe lucruri, dar să nu ne așteptăm la prea multe în acest caz. Probabil va avea loc o discuție și se va concluziona că nu este în regulă, și cam atât”.

PNL a cerut, luni, ca PSD să explice public deplasarea în Mykonos a fostului ministru al Muncii Petre-Florin Manole, alături de judecătorul Curții Constituționale a României, Cristian Deliorga, Victor Ponta, alți foști miniștri și oameni de afaceri, se arată într-un comunicat al partidului.

”PSD și participanții trebuie să explice scopul real al călătoriei, de ce au fost suportate aceste cheltuieli și în baza căror criterii au fost selectați pasagerii. Fostul ministru PSD, Petre-Florin Manole, care deplânge public situația profesorilor, medicilor, pensionarilor și a tinerilor fără locuri de muncă, trebuie să explice cum se împacă acest discurs cu deplasările într-un avion privat către Mykonos, supranumită „insula bogaților”. Toți participanții, inclusiv Victor Ponta, prietenul PSD din Parlament, trebuie să ofere explicații clare. Presa estimează că zborul cu avionul privat putea costa aproximativ 50.000 de euro. Informațiile apărute ulterior arată că una din deplasări ar fi fost plătită de Camera de Comerț și Industrie a României”, se arată în comunicatul PNL.

Liberalii consideră că și magistratul Cristian Deliorga trebuie să precizeze de ce un judecător constituțional ”a acceptat o asemenea deplasare, alături de politicieni și oameni de afaceri, cine l-a invitat și dacă i s-a cerut ceva în schimbul acestor beneficii”. PNL cere ca ”organele competente să se autosesizeze”, iar CCR ”să verifice dacă asemenea relații au afectat sau puteau afecta independența judecătorului”.

Florin Manole, fostul ministru al Muncii, ar apărea pe lista pasagerilor unui avion privat care a plecat pe 8 iulie 2026 de pe Aeroportul Băneasa către Mykonos, potrivit unor date de zbor obținute de NewsCenter.ro. Alături de demnitarul PSD s-ar fi aflat judecătorul Curții Constituționale Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, senatorul UDMR István-Loránt Antal, foștii miniștri Nicolae Bănicioiu și Ovidiu Silaghi, directorul Aeroporturilor București, Bogdan Mîndrescu, și omul de afaceri Gruia Stoica. Gruia Stoica a explicat pentru publicația respectivă că zborul ar fi fost plătit de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), cea care a ales invitații în aeronavă.