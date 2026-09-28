Primul termen în procesul lui Călin Georgescu și Potra pentru tentativă de lovitură de stat. Măsuri de securitate la Curtea de Apel

Călin Georgescu. Foto: Hepta

Procesul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt judecați pentru tentativă de lovitură de stat ar urma să înceapă, luni, la Curtea de Apel București, după luni de amânări. La instanță, jandarmii au montat garduri de protecție, în cazul în care acolo vor veni susținători ai fostului candidat la prezidențiale.

Călin Georgescu și Horațiu Potra ar urma să vină la Curtea de Apel București la ora 12.00, când a fost stabilit termenul de judecată în dosaurl lor.

Procesul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt judecați pentru tentativă de lovitură de stat a început cu o amânare în 9 septembrie, la Curtea de Apel București, după ce avocații celor doi au cerut amânarea procesului pe motiv că au nevoie de mai mult timp ca să studieze dosarul.

Instanța supremă a decis în 6 august că poate începe judecata în procesul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt judecați pentru tentativă de lovitură de stat. Judecătorii Înalte Curți de Casație și Justiție au analizat atunci contestația depusă de cei doi împotriva deciziei de începere a procesului.

Potrivit procurorilor, pe 8 decembrie 2024 inculpații plănuiau o mișcare de destabilizare, un protest violent în București, în ziua în care trebuia să aibă loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale, ulterior anulate.

Planul a fost pus la cale de Horațiu Potra, împreună cu Georgescu la o fermă de cai din Ciolpani.

Misiunea mercenarilor era să vină să se infiltreze printre participanții la protest și să creeze haos.

Ei au fost opriți de autorități în drumul lor spre Capitală, după ce plecaseră din Mediaș, iar în mașinile lor au fost găsite mai multe arme care urmau să fie folosite pentru a crea tulburări.

După mai bine de jumătate de an, dosarul a fost trimis în judecată.

Curtea de Apel București a decis că poate începe oficial procesul, însă inculpații din acest dosar au depus contestație la începerea judecății.