AUR spune că cei doi protestatari arestați după ce au aruncat cu garduri în jandarmi nu mai sunt membri de partid

Violențe la protestul oierilor din Piața Victoriei. Sursa colaj foto: Agerpres

AUR spune miercuri că cei doi protestari arestați după ce au aruncat cu garduri în jandarmi în timpul protestelor violente din Piața Victorie nu mai sunt membri de partid "de ani buni".

AUR susține într-un comunicat de presă că este vorba despre persoane care "nu mai sunt de ani buni" în AUR și acuză că se încearcă artificial o legătură între partid, președintele AUR, George Simion, și violențele de la protest.

"Negăm categoric că cele două persoane arestate preventiv după protestul de săptămâna trecută sunt membri AUR, că au fost aduse de AUR la manifestație sau că au acționat la îndemnul partidului. AUR nu a instigat la violență, iar mesajul nostru a fost unul clar: protest pașnic", a transmis AUR.

Totodată, partidul acuză că în timpul audierilor procurorii îi întreabă pe participanți despre eventuale legături cu George Simion și AUR și dacă ar fi fost instigați de acesta la violențe.

"Cerem procurorilor și instituțiilor de forță ale statului să înceteze acest plan orchestrat și orice tentativă de a construi artificial o culpă politică pentru AUR și George Simion. Cine a comis violențe trebuie să răspundă individual în fața legii, dar ancheta nu poate fi transformată într-un instrument pentru fabricarea unei legături cu principalul partid de opoziție", susține AUR.

Doi dintre cei care s-au infiltrat la protestul ciobanilor din Piaţa Victoriei şi au devenit violenţi alături de alţi indivizi sunt membri ai partidului condus de George Simion. Surse Antena 3 CNN au spus că amândoi au participat la încercarea de a răsturna o maşină a Jandarmeriei.Este vorba despre Auraş Andone şi Valentin Stoica, ei fiind vizaţi de percheziţiile de amploare care au avut loc marţi în 15 judeţe, dar şi în Bucureşti, în legătură cu violenţele de la protestul oierilor.

Valentin Stoica, ce figurează pe listele AUR pentru funcţia de consilier local la Călăraşi, a agresat o echipă de jurnalişti şi ar fi aruncat cu obiecte spre jandarmi. La percheziţiile domiciliare, la acesta a fost găsit un borcan cu marijuana.

Al doilea este Auraş Andone, care acuzat de distrugere, tulburarea ordinii şi linişte publice. Acesta ar fi aruncat inclusiv cu garduri în jandarmi, a participat la tentativa de răsturnare a maşinii Jandarmeriei. El a fost pe listele AUR de consilieri locali în comuna Ulmu, judeţul Brăila.