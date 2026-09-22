Percheziții în 15 județe și în București după violențele de la protestul oierilor. 30 de indivizi urmează să fie duși la audieri

Proteste violente în Piața Victoriei. Foto: Inquam Photos, George Călin

Sunt noi percheziții de amploare, marți, în Capitală şi în alte 15 judeţe din ţară, după protestul fermierilor din Piața Victoriei, care s-a transformat într-un adevărat haos, cu violențe și confruntări între manifestanți și forțele de ordine. Aproximativ 30 de instigatori sunt acum vizaţi de anchetatori după ce au fost identificaţi pe baza imaginilor video.

„Astăzi, 22 septembrie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciul de Investigaţii Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 29 de mandate de percheziţie domiciliară şi 30 de mandate de aducere, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Arad, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Prahova, Sălaj, Timiş şi Vaslui. Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere şi lovirea sau alte violenţe, faţă de 40 de persoane, dintre care, faţă de 10 inculpaţi, au fost dispuse anterior măsuri preventive”, a transmis marţi Poliţia Capitalei.

Cercetările vizează violențele produse la protestul ciobanilor, din 15 septembrie, în Piaţa Victoriei din Bucureşti.

„În fapt, la data de 15 septembrie 2026, în contextul protestului desfăşurat în Piaţa Victoriei, o parte dintre participanţi ar fi exercitat acte de violenţă şi ar fi proferat ameninţări la adresa jandarmilor aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Astfel, mai multe obiecte, respectiv borduri, sticle, garduri metalice şi obiecte pirotehnice, ar fi fost aruncate de către participanţii violenţi în direcţia efectivelor de jandarmi”, relatează anchetatorii.

Totodată, unii dintre manifestanţi au lovit cu pumnii, picioarele şi cu bâte mai mulţi jandarmi, mai spun poliţiştii, care invocă şi agresiunile împotriva ”a două persoane angajate ale unui trust media, aflate la faţa locului în exercitarea atribuţiilor de serviciu”.

De asemnea, în timpul manifestaţiei, mai mulţi indivizi au provocat distrugeri unei autospeciale, precum şi altor bunuri ale Jandarmeriei.

„În vederea administrării materialului probator şi documentării activităţii infracţionale, astăzi sunt puse în executare 29 de mandate de percheziţie domiciliară şi 30 de mandate de aducere”, precizează sursa citată.

Acţiunea are loc cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Arad, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Cluj, Constanţa, Covasna, Gorj, Prahova, Sălaj, Timiş şi Vaslui, precum şi de sprijinul echipelor de intervenţie din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciului de Investigaţii Criminale Central.