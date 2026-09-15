Oierii se dezic de protest și îl acuză pe Ciobanul Ionică pentru organizare. Acesta se apără: „Noi nu am venit să batem pe nimeni”

Reprezentanți ai ciobanilor au depus o listă de revendicări la Palatul Victoria. Foto: Agerpres

Oierii s-au dezis de protestul violent din fața Guvernului și l-au acuzat pe Ioan Sterp, cunoscut drept Ciobanul Ionică, că a organizat manifestația. „Nu știm cu cine a luat această decizie și a refuzat autorizarea protestului”, a transmis Federația ROMOVIS. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Sterp s-a apărat spunând că fermierii nu au venit la București ca să se bată cu jandarmii, ci au fost persoane care s-au infiltrat în mjlocul lor și au deturnat protestul. Totuși, acesta a anunțat că fermierii nu au de gând să plece din Capitală și a amenințat că vor bloca „toată România”, dacă revendicările lor nu sunt îndeplinite.

Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine din Români (ROMOVIS) a anunțat, marți seara, într-un comunicat de presă că deși nemulțumirea oierilor este justificată, federația nu a organizat acest protest.

„Membrii Federației ROMOVIS au necazurile lor și sunt nemulțumiți de modul cum este gestionată activitatea ANSVSA prin președintele Bociu Alexandru și a cerut în nenumărate rânduri demisia acestuia! Astăzi nemulțumirea oierilor este justificată, iar Federația ROMOVIS își propusese să revină după 30 iulie, cu un protest autorizat spre sfârșitul lunii septembrie când oile sunt coborâte de pe munți!”, a precizat directorul ROMOVIS, Ionică Nechifor.

Oierii se dezic astfel de protestul care a degenerat în violențe și îl acuză pe Ioan Sterp, cunoscut drept Ciobanul Ionică, de organizarea manifestației de astăzi pe TikTok.

„Faptul ca o persoană vocală pe TikTok în persoana lui Ioan Sterp zis Ionică Ciobanul a anunțat data de 15 septembrie pentru protest, nu știm cu cine a luat această decizie!

Mai mult, a refuzat autorizarea protestului (a se vedea filmările lui), situație care ne-a dat de gândit și din acest motiv nu ne-am asumat acest protest ! Cert este ca necazurile există, nu suntem ascultați, se distruge un sector care cu greu a fost relansat”, a transmis Federația.

ROMOVIS a adăugat că și-a dorit să lămurească acest aspect, al organizării protestului, „fiindcă nu vrem să fim parte a violenței”, adăugând „premierul are vina, fiindcă ignoră solicitările oierilor”

Cum se apără Ciobanul Ionică

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei, Ciobanul Ionică a declarat că nu ciobanii au făcut scandal în fața Guvernului, ci au fost persoane care s-au infiltrat în mijlocul lor.

„Nu ciobanii au făcut scandal. Nu trebuie să ai multă matematică să te uiți la mâinile la un om să vezi dacă e muncitor sau nu. Au venit infiltrați, nu știu cum să le spun, aici printre noi, au dat în jandarmi. Nu avem nicio vină, oameni buni. Da, într-adevăr au dat cu spray mult de tot pe ciobani și atunci s-au agitat și ciobanii au ripostat. Dar, noi nu am venit să batem pe nimeni, noi am venit să spunem 'nu ne mai omorâți oile'. Am văzut un comunicat de la Guvern, e egal cu zero. Ei s-au dus la Bruxelles și au propus vaccinarea ovinelor din România. Și noi spunem hai să le vaccinăm, dar veniți cu garanții. Asta e problema mare. Ei vin și ne omoară oile. Testează două oi pentru 15 (...) și omoară o turmă de 1000 de oi”, a spus Ioan Sterp (Ciobanul Ionică).

Ciobanul Ionică a adăugat că fermierii i-au indicat pe instigatorii la violență jandarmilor și le-au cerut să fie scoși dintre ei.

„Nu i-am văzut în viața noastră, dar pot să confirme jandarmii că și noi am mers și le-am spus 'băi oameni buni scoateți-i pe ăștia dintre noi' că strigau tot felul de lucruri urâte, adică de guvern, noi am strigat să salvăm oaia. Și noi am anunțat jandarmii să-i scoată dintre noi afară. Eu pesonal am zis. Se vede pe filmări. Eu le-am spus 'dacă apar șoareci, că aveau 40 de kile și erau puși pe scandal, am zis ăștia trebuie scoși afară și noi vă ajutăm, când vedem un d-ăsta îl împingem afară'. A venit unul și striga 'turul doi înapoi'. M-am dus la ei, erau un grup, le-am zis 'în momentul ăsta ieșiți afară, noi am venit pentru salvarea mioriței, salvarea oii'”, a mai spus el.

Ciobanul a adăugat că protestul nu s-a încheiat, fermierii au de gând să rămână peste noapte în București.

„Noi rămânem în București, dar facem apel la autoritățile statului, dacă am venit în București, producătorii de hrană, să fim lăsați măcar pe trotuare, că am înțeles că după ora 23 ne scot afară din Piața Victoriei. Le-am zis să ne lase să dormim pe spațiul verde, cu cojoacele, cu păturile pe iarbă. Au zis că nu ne lasă, că ne amendează. Nu știm unde să mergem. Ne culcăm pe jos, în parcări, printre mașini. Am ajuns producătorii de hrană din România batjocura autorităților”, a mai spus Sterp.

Acesta a cerut demiterea președintelui ANSVA și a amenințat că fermierii vor bloca „toată România” dacă nu se iau măsurile cerute de ei.

„Ce să mai facem noi? Ca producători de hrană? Facem apel la președintele României să intervină mâine dacă se poate. Că dacă noi suntem bătuți aici, suntem batjocoriți, să știți că blocăm toată România, blocăm vămi, Valea Oltului, facem ce putem. Poate acolo avem mai multă putere. Că aici își bat joc de noi”, a mai spus Ciobanul Ionică.

Ciobanii au început să se adune în parcarea din Piața Victoriei de la ora 8:00. Mobilizarea pentru protest a fost făcută prin intermediul rețelelor sociale, unul dintre inițiatori fiind Ionică Sterp (Ciobanul Ionică).

„Ne-a ajuns cuțitul la os de mult. Am tăcut, am răbdat, am făcut documente de ne-am săturat către autoritățile statului român. Producătorul de hrană, crescătorul de animale a ajuns batjocora actualei conduceri, și a fostei. În noi au dat cu biciul continuu. (...) O să fiu lângă Guvernul României. Am înțeles că cineva o scos o autorizație, nu știu sub ce formă, dar sunt șoselele alea mari pe lângă Guvern, încăpem noi toți. (...) Mesajul nostru e unul clar: să nu mai omoare animalele oamenilor. Omoară animalele oamenilor și nu îi despăgubeste. (...) Avem o listă foarte scurtă de revendicări pe care o să o depunem”, a transmis acesta printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat în violențe marți după-amiază. Protestatarii au încercat să forțeze intrarea în guvern, au rănit un jandarm și au încercat să distrugă o mașină a Jandarmeriei. Ei au fost respinși, în cele din urmă, de forțele de ordine, care au folosit masiv gaze lacrimogene.

După câteva ore de calm, violențele au fost reluate, după ce mai multe persoane au început să arunce cu pietre, bâte, bucăți smulse din borduri și din șinele de tramvai în jandarmi. 30 de manifestanți violenți au fost reținuți până la această oră, inclusiv liderul instigatorilor.