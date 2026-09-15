Ministerul Educaţiei a transmis recomandări în şcoli pentru cazurile cu alerte de drone. Cum trebuie să acţioneze profesorii şi elevii

Ministerul Educaţiei a transmis recomandări în şcoli pentru cazurile cu alerte de drone. Foto: Getty Images

Ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, a anunţat, marţi, că, în urma unei discuţii cu Raed Arafat, a elaborat un set de recomandări pentru profesori şi elevi despre cum ar trebui să reacţioneze în situaţiile în care apar alerte de drone, de genul celor transmise prin Ro-Alert. "Nu doresc să generăm teamă în rândul copiilor, profesorilor sau părinților", a afirmat Dimian.

Ministrul Educaţiei a precizat că mesajul cu recomandările a fost transmis și către Inspectoratele Școlare Județene, pentru a ajunge în toate unitățile de învățământ.

"În contextul incidentelor recente cu drone, am discutat cu domnul Secretar de Stat Raed Arafat despre necesitatea unui set simplu de recomandări specifice pentru unitățile de învățământ privind modul de acțiune în astfel de situații.

Nu doresc să generăm teamă în rândul copiilor, profesorilor sau părinților. Dimpotrivă, rolul acestui mesaj este să ne asigurăm că fiecare școală știe ce are de făcut în situația puțin probabilă a apariției unui asemenea incident.

Rog directorii și profesorii să cunoască aceste proceduri și să le explice elevilor într-o manieră adecvată vârstei lor, fără a dramatiza. Pregătirea nu înseamnă panică. Înseamnă responsabilitate.

P.S. Mesajul a fost transmis și către Inspectoratele Școlare Județene, pentru a ajunge în toate unitățile de învățământ", a transmis Mihai Dimian.

Iată recomandările trimise în şcoli

MAI a elaborat setul de recomandări la cererea ministerului Educaţiei, iar acesta din urmă a transmis indicaţiile către Inspectoratele Școlare Județene, pentru a ajunge mai departe în şcoli. Setul de recomandări privind măsurile de protectie a elevilor, părintilor şi personalulul didactic în situaţia emiterii unor mesaje RO ALERT Alarmă aeriană (drone), în vederea diseminării acestora către unitătile de invăţământ este: