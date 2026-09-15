Ministerul Educaţiei a transmis recomandări în şcoli pentru cazurile cu alerte de drone. Cum trebuie să acţioneze profesorii şi elevii

Ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, a anunţat, marţi, că, în urma unei discuţii cu Raed Arafat, a elaborat un set de recomandări pentru profesori şi elevi despre cum ar trebui să reacţioneze în situaţiile în care apar alerte de drone, de genul celor transmise prin Ro-Alert. "Nu doresc să generăm teamă în rândul copiilor, profesorilor sau părinților", a afirmat Dimian.
Ministrul Educaţiei a precizat că mesajul cu recomandările a fost transmis și către Inspectoratele Școlare Județene, pentru a ajunge în toate unitățile de învățământ.
"În contextul incidentelor recente cu drone, am discutat cu domnul Secretar de Stat Raed Arafat despre necesitatea unui set simplu de recomandări specifice pentru unitățile de învățământ privind modul de acțiune în astfel de situații.
Nu doresc să generăm teamă în rândul copiilor, profesorilor sau părinților. Dimpotrivă, rolul acestui mesaj este să ne asigurăm că fiecare școală știe ce are de făcut în situația puțin probabilă a apariției unui asemenea incident.
Rog directorii și profesorii să cunoască aceste proceduri și să le explice elevilor într-o manieră adecvată vârstei lor, fără a dramatiza. Pregătirea nu înseamnă panică. Înseamnă responsabilitate.
P.S. Mesajul a fost transmis și către Inspectoratele Școlare Județene, pentru a ajunge în toate unitățile de învățământ", a transmis Mihai Dimian.
Iată recomandările trimise în şcoli
MAI a elaborat setul de recomandări la cererea ministerului Educaţiei, iar acesta din urmă a transmis indicaţiile către Inspectoratele Școlare Județene, pentru a ajunge mai departe în şcoli. Setul de recomandări privind măsurile de protectie a elevilor, părintilor şi personalulul didactic în situaţia emiterii unor mesaje RO ALERT Alarmă aeriană (drone), în vederea diseminării acestora către unitătile de invăţământ este:
- Înainte de primirea mesajului Ro-Alert, identificaţi spaşiile de adăpostire din cadrul unităţii de invăţământ (subsoluri amenajate, încăperi interioare fără ferestre sau cu cât mai putine geamuri: holuri centrale, săli fără ferestre, vestiare interioare care se află la etaje inferioare). Nu alegeţi ultimul etaj pentru adăpostire, acoperişul este primul lovit la un impact direct.
- La primirea mesajului Ro-Alert, opriţi activitatea imediat, calm, fără a alarma. Conduceţi copiii spre spatiile de adăpostlire stabilite, departe de ferestre, balcoane, uşi exterioare, pereţi de sticlă şi de faţadă.
- Aduceţi imediat în cea mai apropiată clădire, pe cel mai scurt traseu, copiii aflaţi în curte/la sport în aer liber, fără a le permite să caute lucruri personale: prioritatea este intrarea în interior.
- Nu permiteti copiilor să părăsească încăperea până la încetarea ofcială a alertei. Păstraţi calmul, transmiteţi elevilor informatii clare şi concise şi evitaţi orice comportament sau comunicare care ar putea genera panică ori stare de anxietate în rândul acestora.
- Pentru propria siguranţă şi siguranţa elevilor, părinţii nu trebuie să preia copiii de la şcoală în timpul alertei.