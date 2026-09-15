Antena 3 CNN Actualitate Roi de drone la granița României cu Ucraina. Armata a ridicat două aeronave F-16 de la baza aeriană Borcea

Roi de drone la granița României cu Ucraina. Armata a ridicat două aeronave F-16 de la baza aeriană Borcea

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 07:47 15 Sep 2026 Modificat la 08:09 15 Sep 2026
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Avioane F-16
Roi de drone la granița României cu Ucraina. Armata a ridicat două aeronave F-16 de la baza aeriană Borcea. Foto: Getty Images

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat marţi dimineaţă mai multe ţinte aeriene în Ucraina, în apropierea graniţei cu România, a informat Ministerul Apărării Naţionale.

Potrivit unui comunicat, în jurul orei 03:10, a fost detectată o ţintă aeriană la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia, două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană în Baza 86 Aeriană Borcea, decolând pentru monitorizarea situaţiei.

"Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 03:18 a fost transmis un mesaj Ro-Alert", precizează sursa citată.

Alte două ţinte au fost detectate în jurul orei 04:20, la 30 de kilometri nord de Periprava, un nou mesaj Ro-Alert fiind trimis populaţiei din nordul judeţului Tulcea la ora 04:51, transmite MApN.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional, iar alerta aeriană a încetat la ora 05:18, se precizează în comunicat. 

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Etichete: drone Ministerul Apararii F 16 Război Ucraina

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