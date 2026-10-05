Primele imagini de la demolarea blocului care a explodat în Rahova. Imobilul rămâne fără etajele superioare

Primele imagini de la demolarea blocului care a explodat în Rahova. Sursa foto: Ionuţ Petianu / Facebook

Autorităţile din Bucureşti au început, luni, demolarea parţială a blocului care a explodat, în urmă cu un an, în Rahova. Intervenţia vizează etajele superioare ale imobilului.

Zona respectivă a fost securizată, iar mai multe utilaje necesare demolării au fost transportate acolo. Intervenţia s-a axat pe demolarea etajelor superioare, 5-8.

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Reamintim că, în urmă cu două săptămâni, muncitorii au montat stâlpi temporari de susținere, pe scara blocului, pentru ca proprietarii să intre în locuinţe, să-şi recupereze din bunuri. Rămâne ca autorităţile să ne anunţe dacă a mai fost posibil ca oamenii să intre în apartamente sau s-a decis că acest lucru e prea periculos.

Familiile vor primi ajutor financiar încă un an

Sprijinul financiar acordat familiilor lovite anul trecut de explozia din Cartierul Rahova va fi prelungit cu 12 luni, potrivit unei hotărâri adoptate joi de Consiliul General al Capitalei.

Începând din octombrie, se prelungește pentru încă un an ajutorul pentru plata chiriei, precum și asistența socială și umanitară de urgență, destinate persoanelor afectate de explozia din 17 octombrie 2025, ale căror locuințe au devenit inutilizabile.

Patru oameni au murit după explozia din 2025

În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, o explozie a zguduit scara 2 a blocului din Sectorul 5. Patru persoane au murit, alte șapte au fost rănite, iar 54 de apartamente au fost distruse sau făcute de nelocuit. Suflul exploziei a avariat sau distrus și 36 de autoturisme.

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, până în luna mai 2026, 176 de persoane fizice sau juridice s-au constituit părți vătămate în dosar, iar anchetatorii au instituit sechestru asigurător pe bunurile inculpaților și ale firmelor cercetate, până la concurența sumei de 55 de milioane de euro.