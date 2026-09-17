Luni încep lucrările de punere în siguranţă a blocului din Rahova. PMB: Muncitorii vor fi însoțiți de organele de cercetare penală

1 minut de citit Publicat la 18:19 17 Sep 2026 Modificat la 18:19 17 Sep 2026

Luni încep lucrările de punere în siguranţă a blocului din Rahova. Sursa foto: PMB

Primăria Capitalei a anunţat că luni, 21 septembrie, încep lucrările de punere în siguranţă a blocului din Rahova. Acestea sunt necesare pentru ca proprietarii din scara afectată de explozie să poată intra în apartamente pentru a-şi recupera bunurile. "Muncitorii vor fi însoțiți în permanență de organele de cercetare penală", a transmis instituţia.

Lucrările constau în montarea unor stâlpi temporari de susținere, care se pun doar pe scara blocului, conform proiectului tehnic.

"Luni începem să punem în siguranță blocul din Rahova. Așa cum am promis, am încheiat la termen toate etapele pe care am fost obligați să le parcurgem:

Până pe 9 septembrie am terminat de evaluat toate cele 270 de apartamente din cinci scări vecine cu cea afectată de explozie;

Până pe 15 septembrie am terminat de analizat, verificat și clarificat raportul de monitorizare rezultat. Un raport de peste 500 de pagini;

Ieri, am dat ordinul de reluare a lucrărilor de punere în siguranță. Încă de azi, constructorul și-a reluat organizarea de șantier, iar de luni, demarează lucrările propriu-zise. Începe cu montarea așa-numiților „popi”.

Sunt stâlpi temporari de susținere, care se pun doar pe scara blocului, conform proiectului tehnic. Muncitorii vor fi însoțiți în permanență de organele de cercetare penală", a precizat PMB.

Familiile vor primi ajutor financiar încă un an

Sprijinul financiar acordat familiilor lovite anul trecut de explozia din Cartierul Rahova va fi prelungit cu 12 luni, potrivit unei hotărâri adoptate joi de Consiliul General al Capitalei.

Începând din octombrie, se prelungește pentru încă un an ajutorul pentru plata chiriei, precum și asistența socială și umanitară de urgență, destinate persoanelor afectate de explozia din 17 octombrie 2025, ale căror locuințe au devenit inutilizabile.