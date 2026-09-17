Grindeanu, după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Am luat act cu surprindere și dezamăgire”

1 minut de citit Publicat la 17:42 17 Sep 2026 Modificat la 18:19 17 Sep 2026

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Hepta

Sorin Grindeanu a reacționat după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Siegfried Mureșan candidat pentru funcția de prim-ministru. Liderul PSD spune că a primit decizia „cu surprindere și dezamăgire” și anunță că partidul va analiza luni dacă îl susține în Parlament.

„Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește funcția de prim-ministru al României”, a transmis Sorin Grindeanu.

Liderul PSD critică alegerea făcută de șeful statului și îl acuză pe Siegfried Mureșan că, înainte de desemnare, ar fi făcut la Bruxelles demersuri împotriva intereselor României.

„Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene”.

Grindeanu continuă cu un atac direct: „Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale”.

Înaintea desemnării, PSD mersese la consultările de la Cotroceni cu Sorin Grindeanu drept propria propunere de premier, în timp ce PNL, USR și UDMR îl susțineau pe Siegfried Mureșan.

Grindeanu îl atacă și pe Ilie Bolojan

Președintele PSD leagă actuala criză politică și de Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a prelungit blocajul.

„România se află, însă, într-o situație extrem de dificilă. Încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a se ține de scaun cu orice preț și a bloca orice soluție rațională a crescut și mai mult nesiguranța în rândul oamenilor și a firmelor românești”.

Grindeanu susține și că există o gaură de peste 30 de miliarde de lei în buget, adică aproximativ 1,5% din PIB. Afirmația îi aparține liderului PSD.

„Sunt peste 30 de miliarde lipsă în buget - adică aproximativ 1,5% din PIB. După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate și cât marketing politic”.

PSD decide luni dacă îl susține pe Mureșan

Sorin Grindeanu anunță că decizia partidului va fi luată luni, 21 septembrie, într-o ședință a conducerii PSD.

„Am convocat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care vom analiza cu atenție această propunere a dreptei”.

În final, liderul PSD spune că partidul său va analiza desemnarea prin prisma intereselor țării și încheie mesajul cu o adresare directă către Siegfried Mureșan.

„Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării. Ale țării noastre, Siegfried!”.