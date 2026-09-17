Dunărea scade dramatic: debitul este la mai puțin de jumătate din media lunii septembrie. Alertă și pe râurile interioare

2 minute de citit Publicat la 16:39 17 Sep 2026 Modificat la 16:39 17 Sep 2026

Apele Române avertizează că debite mici înseamnă presiune pe resursă. Foto: Facebook.com/Apele Române Jiu

Debitul Dunării este în a treia săptămână a lunii septembrie la mai puțin de jumătate din media înregistrată în aceeași perioadă a anilor trecuți, au anunțat joi oficialii de la Apele Române Jiu. Alarmant este și faptul că mai multe râuri interioare au debite sub mediile multianuale. În acest context, au fost impuse restricții la apă în mai multe localități.

Lipsa precipitațiilor acutizează seceta de pe Dunăre. Debitele rămân scăzute, Joi dimineața, a fost înregistrat un debit de 1.500 de metri cubi/secundă la Baziaş, faţă de 3.800 de metri cubi/secundă, cât este media multianuală a lunii septembrie.

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„Cu acest debit, Dunărea rămâne la mai puțin de jumătate din debitul caracteristic perioadei”, au transmis oficialii de la Apele Române Jiu.

Deși prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INGHA) indică o ușoară creștere, până la aproximativ 1.550 mc/s, debitul rămâne în continuare mult sub media multianuală.

Alarmant este că și râurile interioare se află, în numeroase sectoare, sub valorile caracteristice perioadei.

„Specialiștii indică debite sub mediile multianuale pe mai multe bazine hidrografice, situație care menține presiunea asupra resurselor de apă. În Bazinul Hidrografic Jiu, debitele reduse impun monitorizare permanentă și gestionarea atentă a fiecărui volum de apă disponibil”, au transmis oficialii de la Apele Române Jiu.

Restricții la apă în mai multe zone

Deja au fost impuse restricții în mai multe zone din cauza debitelor scăzute.

De exemplu, pe râul Jiu, pe sectorul monitorizat de la Iscroni până la Zăval, situația hidrologică determinată de debitele scăzute a impus deja măsuri pentru anumite folosințe.

De asemenea, pe sectorul III Filiași–Rovinari, la utilizatorul SE Rovinari a fost instituită treapta a II-a de restricții, iar pentru SE Turceni, aflat pe același sector, este instituită faza de atenționare–avertizare

În Gorj: pe sectorul III Filiași–Rovinari, la S.E Rovinari este instituită treapta a II-a de restricții, iar la S.E Turceni – faza de atenționare-avertizare.

În prezent, trei localități din Gorj și două din Dolj au program de furnizare a apei cu restricții.



În această dimineață, principalele acumulări din zona administrată de către Apele Române Jiu înregistrau următoarele grade de umplere:

În Gorj:

Acumularea Târgu Jiu – 100%;

Acumularea Vădeni – 90,4%;

Acumularea Vija – 87,4%;

Acumularea Tismana Aval – 77,2%;

Acumularea Valea lui Iovan – 72,2%;

Acumularea Motru – 48,2%;

În Dolj:

Acumularea Ișalnița înregistra un nivel al apei în lac de 85,50 m;

Acumularea Fântânele de 91,81 m;

Acumularea Bistreţ de 26.24 m;

„La nivel național, cele 39 de mari lacuri de acumulare aveau la începutl lunii septembrie un grad de umplere de 65,99%, respectiv aproximativ 2,869 miliarde mc de apă”, au mai transmis oficialii de la Apele Române.

Apele Române avertizează că debite mici înseamnă presiune pe resursă: „Apa nu este nelimitată. Fiecare metru cub contează”.