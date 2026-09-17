Cum va arăta pasajul pietonal din zona Hala Laminor. Primele imagini ale proiectului care are 3 coridoare

Proiectul asigură legătura între stația de metrou Republica și Piațeta Halei Laminor, sediul administrativ al Primăriei Sectorului 3, zona Faur și Șoseaua Industriilor. Sursa colaj foto: primarie3.ro

După amenajarea mai multor poduri peste Dâmbovița ce asigură rute de legătură directă cu zona de sud a orașului și a celor 3 pasaje supraterane de la ieșirea spre Autostrada Soarelui, administrația locală din Sectorul 3 continuă proiectele de infrastructură destinate fluidizării traficului în zonele suprasolicitate și creșterii siguranței pietonilor. Au fost demarate lucrările pentru amenajarea unui pasaj pietonal subteran în zona Republica - 23 August.

Este vorba de un proiect prin care se asigură legătura prin subteran între stația de metrou Republica și Piațeta Halei Laminor, sediul administrativ al Primăriei Sectorului 3, zona Faur și Șoseaua Industriilor.

Peste 200 de metri de trasee subterane. Pasajul ce leagă stația de metrou Republica de cele 3 puncte de interes va fi format din trei coridoare, cu o lungime totală de 200 de metri. Ramura principală este cea care asigură legătura directă cu piațeta Halei Laminor, are 130 de metri iar la suprafață asigură două căi de acces.

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Coridorul ce leagă stația de metrou cu zona Faur va avea 45 de metri și o cale de acces la suprafață, iar pentru ieșirea directă în Șoseaua Industriilor va fi pus la dispoziție un culoar cu o lungime de 17 metri. Acesta va avea accesul pe scuarul central din șosea, adică se va lega și cu zona Dudești Pantelimon.

Pasajul Hala Laminor – căi de acces înverzite

Un element interesant al proiectului derulat de Primăria Sectorului 3 îl constituie arhitectura căilor de acces de la suprafață. Acestea vor avea închideri laterale din sticlă securizată, pe acoperișuri vor fi amenajate grădini urbane suspendate, cu gazon și plante joase ce vor continua vizual spațiile verzi amenajate la sol.

Lucrările se derulează cu devierea circulației în zonă, fără blocarea accesului rutier

Organizarea șantierului a fost gândită astfel încât circulația în zonă să nu fie blocată. Practic se lucrează etapizat, pe tronsoane de lungime limitată, în acest fel traficul auto nefiind deloc oprit, ci deviat pe trasee temporare pe măsura evoluției șantierului.

Vor fi folosite grinzi prefabricate aspect ce reduce semnificativ durata de desfășurarea a săpăturii de la suprafață și permite reluarea traficului în formula inițială într-un timp mult mai scurt.