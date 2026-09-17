Dan Voiculescu, mesaj la pragul vârstei de 80 de ani: „Omul va supraviețui revoluției AI crescând odată cu ea”

1 minut de citit Publicat la 10:56 17 Sep 2026 Modificat la 11:01 17 Sep 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu publică, în apropierea împlinirii vârstei de 80 de ani, un mesaj despre credință, demnitate umană și cea mai mare provocare pe care o vede în fața omenirii: revoluția Inteligenței Artificiale (AI).

În locul unei retrospective dedicate realizărilor și încercărilor prin care a trecut, Dan Voiculescu alege să vorbească despre prezent și, mai ales, despre viitor.

„Am plecat de nicăieri. Am câștigat, am pierdut, am câștigat din nou”, scrie acesta pe blogul său, evocând o viață construită prin confruntarea directă cu obstacole care, uneori, păreau imposibil de depășit.

Profesorul afirmă că, în ultimii ani, preocupările sale s-au concentrat asupra a două teme fundamentale: credința în Dumnezeu și raportul dintre demnitatea umană și AI. Deși aparent diferite, cele două ar reprezenta „fața și reversul viitorului umanității”.

Dan Voiculescu mărturisește că apropierea de Dumnezeu s-a produs într-un moment în care lumea părea să-și fi pierdut reperele, iar răul părea copleșitor. Credința l-a ajutat să descopere că omul evoluează tocmai atunci când este obligat să înfrunte forțe mai mari decât el.

Aceeași perspectivă o aplică astăzi și Inteligenței Artificiale, pe care o consideră „cea mai mare și mai acută provocare din istoria umanității”.

În opinia sa, societatea nu este încă pregătită pentru coabitarea cu Inteligența Artificială. Teama, respingerea sau ignorarea acestei revoluții tehnologice nu vor elimina însă pericolele. Singura soluție este ca oamenii să rămână vigilenți, curioși și hotărâți să înțeleagă transformările care se produc.

„Pericolele nu dispar doar pentru că ai închis ochii”, avertizează profesorul Dan Voiculescu.

Mesajul său este însă unul profund optimist. Omul nu este o ființă cu limite fixe, susține acesta, ci are capacitatea de a se dezvolta în contact cu provocările care par să-l depășească. Așa a supraviețuit foametei, bolilor și războaielor și tot așa va traversa revoluția Inteligenței Artificiale.

„Demnitatea umană s-a construit și s-a consolidat de fiecare dată când noi, oamenii, am devenit mai mult decât eram”, subliniază Dan Voiculescu.

La pragul vârstei de 80 de ani, profesorul încheie cu un îndemn adresat tuturor generațiilor: să privească viitorul fără teamă, dar cu luciditate, credință și responsabilitate.

„Vă îndemn – cu speranță, credință și dragoste – să priviți spre viitor cu demnitate, onoare și curaj, mintea trează și ochii larg deschiși”, a mai transmis profesorul Dan Voiculescu.