Dan Voiculescu, avertisment major despre revoluția inteligenței artificiale: „AI este instrument. Omul este scop”

2 minute de citit Publicat la 16:08 19 Aug 2026 Modificat la 16:08 19 Aug 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu propune definirea unui set de principii fundamentale care să protejeze demnitatea umană în contextul dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale. Într-o postare publicată pe blogul său, acesta avertizează că progresul tehnologic nu trebuie să conducă la inversarea raportului dintre om și mașină.

„AI este instrument. Omul este scop. Rolurile nu trebuie inversate, indiferent cât de inteligent devine «robotul»”, subliniază profesorul Dan Voiculescu.

În analiza sa, acesta identifică patru coordonate care, aplicate împreună, pot garanta respectarea demnității umane în noua eră tehnologică: siguranța materială și socială, libertatea economică, spirituală și religioasă, existența unor repere etice ferme și prioritatea inalienabilă a omului în raport cu inteligența artificială.

Venit decent, servicii medicale și combaterea izolării

Prima condiție este asigurarea unei siguranțe materiale și sociale reale. Dan Voiculescu vorbește despre necesitatea unui venit decent garantat, „decent, nu minim”, despre accesul liber la servicii medicale de calitate și despre menținerea constantă a interacțiunii umane.

„Demnitatea unei ființe umane care se zbate în sărăcie, este doborâtă de boală și părăsită în izolare este încălcată flagrant”, afirmă acesta.

Libertățile omului nu pot fi preluate de stat sau de algoritmi

A doua coordonată privește protejarea libertății economice, spirituale și religioase. Omul trebuie să rămână liber să muncească, să investească și să își asume riscurile și beneficiile propriilor decizii, fără controlul excesiv al statului sau al algoritmilor.

Totodată, alegerea valorilor, a sensului vieții și a credinței trebuie să rămână exclusiv în sfera libertății individuale.

„Religia rămâne o opțiune profundă și intimă, care nu se negociază cu inteligența artificială și nu se reglementează de stat”, transmite profesorul Dan Voiculescu.

Omul trebuie să rămână ultima instanță

A treia condiție vizează păstrarea unor repere etice ferme: dreptatea, adevărul și responsabilitatea față de semeni.

Dan Voiculescu atrage atenția că nu toate deciziile pot fi transferate unui sistem automat, indiferent de precizia tehnică a acestuia. Dreptatea presupune discernământ moral, adevărul implică asumare și onestitate, iar responsabilitatea față de ceilalți necesită o conștiință capabilă să răspundă pentru consecințe.

„Algoritmul doar optimizează un scor”, avertizează profesorul, insistând că omul trebuie să rămână autoritatea finală ori de câte ori inteligența artificială generează conținut, decizii sau verdicte.

„Preeminența umană nu se negociază”

Cea de-a patra coordonată este prioritatea absolută a ființei umane în raport cu tehnologia. Potrivit profesorului Dan Voiculescu, acest principiu trebuie apărat permanent, nu doar prin garanții temporare, adaptate unei anumite etape tehnologice.

„Preeminența umană nu se negociază în funcție de performanța tehnică a mașinii”, afirmă acesta.

Mesajul central al analizei este fără echivoc: inteligența artificială trebuie să servească omul, nu să îi stabilească valoarea, drepturile sau destinul.

„Demnitatea umană devine iluzorie dacă acceptăm, vreodată, ca inteligența artificială să decidă valoarea unei vieți umane!”, concluzionează profesorul Dan Voiculescu.