Românca dispărută în Zakynthos a fost găsită moartă de un localnic. A fost căutată cu drone şi câini de urmă

Silvia Lungu, românca dispărută în Zakynthos, a fost găsită moartă de un localnic. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN & Getty Images

Silvia Lungu, românca dispărută în Zakynthos luna trecută, în timp ce se afla în concediu, a fost găsită moartă. Descoperirea şocantă a fost făcută de un localnic, care a anunţat imediat autorităţile. Trupul neînsufleţit al femeii a fost preluat de medicii legiști care vor stabili, în urma autopsiei, cauza exactă a decesului.

Plecată singură în vacanţă pe insula grecească Zakynthos, Silvia Lungu a fost văzută ultima dată pe 12 septembrie şi era cazată într-o unitate de cazare din satul Alykanas, aflat pe coasta de nord-est a insulei. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Dispariţia româncei a declanşat o amplă operaţiune de căutare pe insula situată în Marea Ionică, la aproape 300 km vest de Atena. Echipele de intervenţie elene au verificat zone întinse de pe insula Zakynthos, inclusiv cu ajutorul dronelor şi al câinilor de urmă.

După săptămâni întregi de căutări şi verificări, trupul neînsufleţit al româncei a fos găsit de un localnic într-o zonă cu plantaţii de măslini, la aproximativ trei kilometri de locul în care fusese văzută ultima dată. Bărbatul a anunţat oamenii legii. Potrivit primelor informaţii, cadavrul se afla în stare de putrefacție.

Deocamdată, poliţiştii greci spun că nu există indicii care să susţină ipoteza unei crime. Trupul româncei a fost preluat pentru efectuarea autopsiei, iar medicii legişti vor stabili cu exactitate cauza decesului.

În prezent, anchetatorii încearcă să refacă traseul Silviei Lungu şi să afle ce s-a întâmplat în orele care au precedat dispariţia sa.