Captură-record pe Someș. Un bărbat a prins un somn de peste 2 metri, după trei ore „de luptă”

Un bărbat a prins un somn de peste 2 metri, după trei ore „de luptă”. FOTO: Sălajul Liber

Un tânăr din Zalău a reușit o captură impresionantă pe râul Someș, în zona Jibou. Pescarul a prins un somn de aproximativ 2,25 metri lungime și cu o greutate estimată la peste 65 de kilograme.

Potrivit informațiilor oferite de pescarii din zonă, peștele a fost prins vineri dimineață, iar lupta cu somnul a durat aproximativ trei ore. Dimensiunile și forța exemplarului au făcut ca recuperarea peștelui să fie o adevărată probă de rezistență pentru pescar, scrie Sălajul Liber.

Un somn de peste doi metri este un adversar dificil chiar și pentru un pescar experimentat. Peștele poate schimba brusc direcția și poate folosi forța curentului și greutatea proprie pentru a se desprinde, astfel că aducerea unui exemplar de asemenea dimensiuni la mal poate dura ore întregi.

După aproximativ trei ore, tânărul pescar a reușit să aducă somnul la mal. Captura măsoară aproximativ 225 de centimetri și cântărește, potrivit estimărilor, peste 65 de kilograme.

Pescarii din zona Jibou susțin că o captură de asemenea dimensiuni este extrem de rară. Potrivit acestora, în ultimii zece ani nu ar mai fi fost prins în zonă un somn comparabil ca dimensiuni.