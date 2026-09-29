"Cel mai mare explorator din lume" este de negăsit. Familia și prietenii lui Ranulph Fiennes nu mai știu nimic de el de luni de zile

Familia și prietenii celebrului explorator britanic Sir Ranulph Fiennes spun că nu au mai reușit să îl viziteze sau să ia legătura cu el de câteva luni. FOTO: Getty Images

Familia și prietenii celebrului explorator britanic Sir Ranulph Fiennes spun că nu au mai reușit să îl viziteze sau să ia legătura cu el de câteva luni și că nu știu unde se află în prezent. Fosta sa cumnată a declarat pentru BBC că nu știe unde este exploratorul și că, din câte știe, nimeni nu a mai reușit să îl vadă.

Potrivit unor acuzații, Sir Ranulph, în vârstă de 82 de ani, ar fi fost internat în mai multe centre de îngrijire sub nume false, pe fondul unei rupturi în familie care o implică pe cea de-a doua sa soție, Louise Millington-Cotes.

Polițiștii din Cheshire au declarat că este la curent cu îngrijorările legate de Sir Ranulph și că sunt convinși că acesta se află într-un centru adecvat și beneficiază de îngrijirile necesare.

Autoritățile au precizat că "nu există motive imediate de îngrijorare în ceea ce privește protecția sa".

Sir Ranulph nu a mai apărut în public de aproape doi ani, la doar câteva luni după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Parkinson.

La începutul anilor 1980, el a devenit primul om care a ajuns la ambii poli, Nord și Sud, folosind mijloace de deplasare la suprafață. Guinness Book of Records l-a descris drept "cel mai mare explorator în viață din lume".

Fiul său vitreg, Alex Millington-Cotes, a declarat pentru BBC Newsnight că dorește ca împuternicirea acordată mamei sale să fie retrasă și transferată unor persoane care să aibă grijă "cu adevărat de interesele lui". "Nu este genul de om care să se izoleze, iar faptul că îl vedem acum izolat este foarte dureros", a spus el.

Săptămâna trecută, Alex Millington-Cotes a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a acoperi cheltuielile juridice necesare pentru "localizarea și protejarea" exploratorului. El a explicat că a inițiat campania din cauza "îngrijorării și disperării noastre", după ce familia a încercat "mai multe căi" pentru a-l găsi pe tatăl său vitreg.

Arabella Pepper, sora mai mică a primei soții a lui Sir Ranulph, Ginny, a declarat pentru BBC Newsnight că nu a mai reușit să-și vadă fostul cumnat de mai bine de un an.

"Toți prietenii și membrii familiei vor să-l vadă, să-i ducă batoane Toblerone și să-l înveselească, dar nu știm unde este. Nu este disponibil, nu poate fi contactat, iar asta este ceea ce ne îngrijorează", a spus ea.

Pepper susține că a reușit să-l vadă abia în iulie 2025, după ce s-a internat chiar ea într-un centru de îngrijire unde aflase că acesta se afla.

"Primul lucru pe care i l-am spus, după saluturile obișnuite, a fost că toată lumea era îngrijorată pentru el, că îl caută și că își dorește foarte mult să-l vadă", a povestit ea pentru BBC. "Ușurarea de pe chipul lui era evidentă. Mi-a spus: «Transmite-le tuturor dragostea mea, spune-le că îi iubesc și că abia aștept să-i văd»."