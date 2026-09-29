Omul care a cumpărat „jumătate din Lugano”. Povestea românului care investește în centrul orașului elvețian

Un antreprenor român a investit în centrul orașului Lugano. Foto: Corriere del Ticino

Un antreprenor român stabilit în Elveția a devenit unul dintre proprietarii importanți din centrul orașului Lugano. Cătălin Iordăchescu, în vârstă de 57 de ani, a cumpărat aproximativ 100 de apartamente în regiune, precum și clădiri aflate pe unele dintre cele mai cunoscute străzi ale orașului, potrivit publicației elvețiene Corriere del Ticino. Investițiile sale au atras atenția localnicilor și au provocat discuții despre viitorul locuințelor din centru.

Printre proprietățile achiziționate de Iordăchescu se află imobile de pe Via Motta, Contrada di Sassello și Via Vegezzi. Cea mai recentă achiziție despre care scrie presa elvețiană este clădirea de pe Via Nassa în care a funcționat un magazin Gucci. Antreprenorul nu a dezvăluit cât a plătit pentru aceasta și spune că va prezenta proiectul pentru clădire la momentul potrivit.

Expresia că românul ar fi cumpărat „jumătate din Lugano”, folosită în titlul reportajului elvețian, descrie amploarea investițiilor sale din centru, nu suprafața pe care ar deține-o efectiv în oraș.

Și-a început afacerile cu un birou de schimb valutar în București

În primul interviu acordat publicației Corriere del Ticino, Cătălin Iordăchescu a povestit că a intrat în afaceri la începutul anilor ’90. În 1991, a deschis un birou de schimb valutar pe Calea Moșilor din București. Activitatea s-a extins în anii următori, iar antreprenorul a început ulterior să investească și în sectorul imobiliar.

În 2018 s-a mutat împreună cu familia în cantonul elvețian Ticino. A ajuns în regiune la recomandarea unui bancher din Zürich și spune că a ales să rămână datorită condițiilor de trai. Prima proprietate a cumpărat-o după ce locuise o perioadă cu chirie, pentru a vedea dacă i se potrivește zona.

De atunci, investițiile au continuat. Potrivit publicației elvețiene, Iordăchescu a cumpărat aproximativ 100 de apartamente și afirmă că nu a vândut niciunul. El își conduce în continuare afacerile din România, în timp ce proprietățile din Ticino sunt administrate printr-o societate de familie.

Achizițiile au ridicat întrebări la Lugano

Numărul mare de imobile cumpărate de antreprenor a stârnit îngrijorări privind transformarea apartamentelor în spații pentru turiști. Subiectul a ajuns și în Consiliul Comunal din Lugano.

Iordăchescu respinge însă ideea că aceasta ar fi direcția principală a investițiilor sale. El susține că majoritatea apartamentelor sunt închiriate pe termen lung și că, în multe cazuri, chiriașii au rămas în locuințe după schimbarea proprietarului. Potrivit declarațiilor sale, aproximativ 15 apartamente sunt folosite pentru închirieri de scurtă durată. Unele dintre acestea sunt administrate de copiii săi.

Antreprenorul spune că multe clădiri din centrul orașului sunt vechi și au nevoie de lucrări de renovare. În opinia sa, investițiile pot contribui la îmbunătățirea zonei. Pe de altă parte, locuitorii sunt preocupați de creșterea chiriilor și de posibilitatea ca familiile să nu își mai permită să locuiască în centru.