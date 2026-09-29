Un alai de nuntă a provocat haos în trafic, în Franța. Polițiștii au dat 87 de amenzi, în valoare de aproape 11.000 de euro

1 minut de citit Publicat la 09:49 29 Sep 2026 Modificat la 09:49 29 Sep 2026

În mediul online au apărut mai multe imagini surprinse din timpul ceremoniei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un alai de nuntă a provocat haos în trafic și mai multe incidente pe străzile din Saint-Priest, în departamentul Rhône, Franța, în cursul zilei de sâmbătă, 26 septembrie. Polițiștii au intervenit după ce participanții au încălcat în repetate rânduri regulile de circulație. În urma incidentelor, au fost aplicate 87 de amenzi, în valoare totală de 10.945 de euro, scrie publicația Ouest-France.

În mediul online au apărut mai multe imagini surprinse din timpul ceremoniei.

Și primarul din Saint-Priest, Gilles Gascon, a publicat pe pagina sa de Facebook imagini surprinse în timp ce alaiul de nuntă se afla în trafic. În videoclip apar mașini care claxonează insistent, pasageri care se apleacă pe geamurile autoturismelor, șoferi care circulă cu viteză și vehicule care blochează traficul.

El a condamnat comportamentul participanților de la nuntă și a transmis că a cerut intervenția poliției municipale și a poliției naționale.

„Acest comportament a fost remarcat și criticat de mulți locuitori din Saint-Priest”, a transmis edilul, potrivit sursei citate.

Potrivit autorităților locale, participanții au încălcat în repetate rânduri regulile de circulație, astfel că au fost zeci de amenzi în valoare totală de 10.945 de euro. De asemenea, autoritățile au retras 242 de puncte de pe permisele de conducere ale celor sancționați.

Edilul a transmis ulterior că evenimentele festive sunt binevenite în oraș, însă participanții trebuie să respecte regulile și să nu îi pună în pericol pe ceilalți.

„Nunțile sunt binevenite, dar nu și lipsa de respect și comportamentul periculos”, a declarat Gilles Gascon, care le-a mulțumit polițiștilor pentru intervenție.

Un alt incident asemănător a avut loc și în Montpellier, în departamentul Hérault, în luna aprilie a acestui an.

Primarul a luat o măsură și mai drastică. După ce un alai de nuntă a provocat mai multe incidente, edilul a anulat ceremonia în ultimul moment.

„Este o regulă pe care o aplic cu cea mai mare fermitate: respectarea regulilor este obligatorie pentru toți, fără excepție”, a declarat acesta.

La Montpellier, dar și în alte localități din Franța, viitorii soți semnează un document prin care se angajează să respecte anumite reguli în timpul alaiului de nuntă.

Printre acestea se numără și obligația de a nu depăși anumite limite. În caz contrar, nunta poate fi anulată.