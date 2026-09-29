Războiul din Ucraina a ajuns să-i coste pe ruși peste 20 de milioane de euro pe oră

Linie de asamblare a pistoalelor-mitralieră Kalașnikov, într-o fabrică de armament din Ijvesk, Rusia. Imagine de arhivă: Foto: Getty Images

Trezoreria rusă va aloca pentru anul viitor 17,1 trilioane de ruble - echivalentul a peste 176 de miliarde de euro - pentru armată și achiziția de noi sisteme de armament. Suma reprezintă 35% din PIB-ul Rusiei și reprezintă cel mai mare procent acordat pentru armată de la căderea fostei Uniuni Sovietice, informează agenția Reuters, preluată de The Moscow Times.

În medie, războiul va costa contribuabilii ruși 1,42 trilioane de ruble pe lună, adică 46,9 miliarde de ruble pe zi sau aproape 2 miliarde de ruble pe oră - adică echivalentul a 20,8 milioane de euro/oră.

În același timp, guvernul rus nu se așteaptă la o reducere semnificativă a cheltuielilor militare în anii următori: în 2028, cheltuielile militare sunt preconizate la 16,6 trilioane de ruble, adică 32,6% din PIB, iar în 2029 - 16,3 trilioane de ruble, adică 30,4% din PIB.

În 2026, când Moscova a adoptat bugetul pe trei ani, guvernul rus a stabilit cheltuieli pentru apărare în 2027 în valoare de 13,5 trilioane de ruble, iar în 2028 - 13 trilioane de ruble. Acum sumele cresc cu 3,1 și, respectiv, 3,3 trilioane de ruble, adică 23% și 25%.

Pentru a atinge ținta cheltuielilor militare, autoritățile ruse vor introduce un impozit pe profit pentru companiile miniere, metalurgice și din domeniul extracției aurului: conform calculelor Ministerului de Finanțe, taxa va aduce 200 de miliarde de ruble anul viitor la buget și 600 de miliarde în următorii trei ani. De asemenea, va fi impusă o taxă de 22% pentru veniturile pasive ale persoanelor fizice, inclusiv dobânda la depozitele bancare și TVA de 22% pentru achizițiile din magazinele online străine.

Conform proiectului, Ministerul Finanțelor intenționează să acopere deficitul bugetar prin atragerea de noi datorii – 7,7 trilioane de ruble anul viitor și 7,4 trilioane în 2028, adică cu 3,6 trilioane de ruble în total mai mult decât cel inițial stabilit.

De la începutul anului 2022 până la mijlocul anului 2026, Rusia a cheltuit în total 57 de trilioane de ruble pentru război, potrivit lui Janis Kluge, economist la Institutul German pentru Studii de Securitate Internațională. Până la sfârșitul anului viitor, cheltuielile pentru război ar putea ajunge la 74 de trilioane de ruble, sau 876 miliarde de dolari, depășind rezervele de aur și valută ale Băncii Centrale a Federației Ruse (748,2 miliarde de dolari).