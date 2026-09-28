România - Bosnia și Herțegovina. Cine transmite la TV meciul din Liga Națiunilor

2 minute de citit Publicat la 11:30 28 Sep 2026 Modificat la 11:30 28 Sep 2026

Suporteri ai echipei naționale în tribune la meci. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Echipa națională de fotbal a României﻿ via Facebook

Naționala României joacă luni, 28 septembrie, împotriva Bosniei și Herțegovinei, în etapa a doua din Liga Națiunilor. Partida se dispută la București, pe Arena Națională, de la ora 21:45.

Meciul este al doilea pentru „tricolori” în noua ediție a Ligii Națiunilor, după partida disputată în deplasare cu Suedia, pe 25 septembrie. Conform Federației Române de Fotbal, duelul cu Bosnia și Herțegovina este primul meci pe teren propriu al României din această campanie.

România - Bosnia și Herțegovina pe Antena 1 de la ora 21:45

Meciul România - Bosnia și Herțegovina poate fi urmărit în direct luni, 28 septembrie, de la ora 21:45, pe Antena 1. Partida este disponibilă și pe platforma AntenaPLAY.

Antena Group a anunțat că toate meciurile naționalei României din această perioadă sunt transmise exclusiv de Antena 1 și AntenaPLAY. Partida cu Bosnia și Herțegovina este programată să înceapă la ora 21:45.

Federația Română de Fotbal confirmă, la rândul său, că România - Bosnia și Herțegovina se joacă luni, 28 septembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, meciul urmând să fie transmis în direct de Antena 1.

Partida va putea fi urmărită și în format audio, la Radio România Actualități, care a anunțat comentariul live al confruntării de la București.

Meciul se joacă pe Arena Națională din București

România - Bosnia și Herțegovina se dispută pe Arena Națională din București, luni, 28 septembrie 2026, de la ora 21:45.

Arena Națională va găzdui și următorul meci al României pe teren propriu din această fereastră internațională.

„Tricolorii” vor întâlni Suedia pe 5 octombrie, tot de la ora 21:45, însă acea partidă este programată cu spectatori.

Cât au costat biletele la meciul din Liga Națiunilor

Meciul are însă o particularitate importantă: se joacă fără spectatori.

FRF a precizat oficial că partida cu Bosnia și Herțegovina este programată cu porțile închise, astfel că fanii nu vor putea asista din tribune la confruntarea din Liga Națiunilor.

Din acest motiv, pentru România - Bosnia și Herțegovina nu au fost puse în vânzare bilete pentru public, deoarece meciul se dispută fără spectatori.

Platforma oficială de ticketing a FRF afișează pentru partida de pe 28 septembrie prețul de pornire de 10 lei, însă evenimentul apare în prezent ca indisponibil și complet.

În schimb, FRF a pus în vânzare bilete pentru meciul România - Suedia, programat pe 5 octombrie pe Arena Națională, partidă care se va disputa cu spectatori.

Astfel, pentru cei care vor să urmărească România - Bosnia și Herțegovina, variantele disponibile sunt transmisia în direct la Antena 1, respectiv online, pe AntenaPLAY, de la ora 21:45.