Tot mai puțini români își permit să pună bani deoparte. Doar unul din patru spune că o duce bine financiar

10,8% dintre români declară că le e greu să-și achite facturile lunare. sursa foto: Getty

Numai 26% dintre români spun că își plătesc fără griji facturile și le mai rămân bani de economisit sau de cheltuit. Procentul a scăzut cu 2,5 puncte față de anul trecut, arată studiul global PwC Voice of the Consumer 2026, notează Agerpres.

România merge astfel în sens invers față de restul lumii. În Europa Centrală și de Est, ponderea celor care se simt confortabil financiar a urcat cu 5,4 puncte, până la aproximativ o treime. La nivel global, a crescut cu două puncte și a ajuns la 48%.

Crește și numărul familiilor aflate la limită. 10,8% dintre români declară că le e greu să-și achite facturile lunare. Anul trecut, erau în jur de 7%.

„Consumatorii resimt direct perioada de ajustare economică prin care trece România. Creşterile de taxe, inflaţia ridicată şi faptul că veniturile nu au ţinut pasul cu preţurile au redus puterea de cumpărare. Scăderea vânzărilor din retail arată că această presiune determină un comportament de consum mai prudent. România este într-o situaţie diferită de cea a regiunii şi a pieţei globale, unde încrederea financiar a consumatorilor a început să se îmbunătăţească”, spune Ana Maria Iordache, Leader Consumer Markets, PwC România.

Cifrele oficiale confirmă tendința. Potrivit INS, în iunie 2026 salariul mediu net real era cu 6,3% sub nivelul din iunie 2025. Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut cu 5,7% în primele șapte luni ale anului, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Mai multe legume, mai puțin zahăr

Banii sunt mai puțini, dar grija pentru sănătate rămâne. 60% dintre români vor să mănânce mai multe fructe și legume proaspete în următorul an. 40% plănuiesc să cumpere mai multe vitamine și suplimente, iar 35% vor să consume mai multe lactate.

La polul opus, 53% vor să renunțe la o parte din produsele procesate sau bogate în zahăr. 41% spun că vor bea mai puțin alcool.

Românii sunt și mai atenți decât alți consumatori la ce ajunge în farfurie. 62% se tem de pesticide, 60% de alimentele ultraprocesate, iar 52% vor să știe de unde provine mâncarea.

Cea mai mare grijă rămâne însă prețul serviciilor medicale. O menționează 69% dintre români, față de 64% în regiune și 54% la nivel global.

„Românii nu renunţă la ideea de a avea o viaţă mai sănătoasă, dar îşi ajustează alegerile la bugetul disponibil. Cumpără în continuare alimente proaspete, suplimente şi produse de wellness, însă sunt mai atenţi la preţ şi la utilitatea concretă a produselor. Pentru companii, valoarea nu mai înseamnă doar un preţ mic. Înseamnă şi informaţii clare, transparenţă şi încredere”, afirmă Ana Maria Iordache.

Studiul s-a bazat pe 21.808 răspunsuri din 27 de țări, colectate în februarie și martie 2026. În Europa Centrală și de Est au fost intervievați 2.419 consumatori din Polonia, România, Ungaria și Ucraina. Dintre aceștia, 707 sunt din România.