China a forat la 5.000 de metri în Marea Chinei de Sud și a intrat în elita țărilor cu operațiuni în ape foarte adânci

China a forat la 5.000 de metri în Marea Chinei de Sud și a intrat în elita țărilor cu operațiuni în ape foarte adânci. FOTO: Getty Images

Nava chineză de foraj oceanic Mengxiang, al cărei nume înseamnă "Vis", a stabilit un nou record național pentru forajele de mare adâncime și a ajuns la nivelul de 5.000 de metri după ce a prelevat mostre de bazalt din bazinul Mării Chinei de Sud, a anunțat luni Ministerul Resurselor Naturale din China.

Potrivit ministerului, performanța marchează intrarea Chinei în rândul țărilor cu capacități avansate la nivel internațional în domeniul operațiunilor de foraj în ape foarte adânci, potrivit Xinhua Net.

În timpul expediției, un foraj realizat cu ajutorul unui echipament dezvoltat în China a permis extragerea unei mostre de bazalt cu lungimea de 4,27 metri. Astfel, China devine a treia țară, după Statele Unite și Japonia, care reușește să obțină, cu ajutorul unei nave de foraj, mostre de roci dure dintr-un bazin oceanic de mare adâncime.

China’s Mengxiang (Dream) ocean drilling vessel has set a national record in deep-sea drilling, elevating its capability to the 5,000-meter level, after obtaining basalt samples from the #SouthChinaSea basin, the Ministry of Natural Resources said on Monday. China has now become… pic.twitter.com/MwNSSUf7bQ — Global Times (@globaltimesnews) September 28, 2026

Echipa de cercetare a desfășurat operațiuni de lungă durată și de mare intensitate cu ajutorul unor vehicule submarine operate de la distanță (ROV). Două astfel de vehicule au fost utilizate timp de peste 358 de ore, la o adâncime de 4.000 de metri. O singură operațiune continuă a durat până la 103 ore, atingând niveluri considerate avansate la nivel internațional, a declarat Sun Zhen, cercetător la Guangzhou Marine Geological Survey (GMGS), în sudul Chinei.

Pentru prima dată, cercetătorii au aplicat standardele Programului Internațional de Explorare Oceanică și au realizat la bord procesarea și analiza probelor folosind mai multe metode, inclusiv catalogarea, tăierea, scanarea, testarea și depozitarea acestora. Prin aceste operațiuni, echipa a dobândit capacitatea de a gestiona întregul proces al forajului științific în ape ultra-adânci.

Mostrele și datele obținute în timpul expediției oferă dovezi importante pentru cercetarea unor probleme științifice esențiale, precum expansiunea Mării Chinei de Sud. Acestea sunt, de asemenea, importante pentru studierea evoluției mediului marin antic din această zonă și pentru explorarea și dezvoltarea resurselor energetice din apele ultra-adânci, au precizat cercetătorii.

În total, 170 de cercetători din nouă instituții au participat la expediție, organizată de China Geological Survey și realizată de Guangzhou Marine Geological Survey.

Prima navă de foraj oceanic construită integral în China, Mengxiang, a început să opereze oficial în 2024.