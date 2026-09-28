Rinul a atins un nou minim istoric la granița dintre Germania și Olanda. Un vas de croazieră a rămas blocat

1 minut de citit Publicat la 12:36 28 Sep 2026 Modificat la 12:36 28 Sep 2026

Nivelul apei scade în continuare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Nivelul apei pe fluviul Rin a atins în weekend cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată la granița dintre Germania și Olanda. La Köln, un vas de croazieră cu aproximativ 140 de pasageri a rămas blocat. De asemenea, autoritățile se așteaptă ca apa să mai scadă în următoarele zile, scrie publicația Dutch News.

La Lobith, punctul în care Rinul intră în Olanda, nivelul apei a coborât duminică la 6,1 metri, sub recordul anterior de 6,12 metri, înregistrat în luna august.

La Köln, situația este mult mai dificilă. Nivelul apei a scăzut atât de mult încât nava de croazieră Dutch Melody a rămas blocată în mijlocul fluviului.

Nava, care transportă aproximativ 140 de pasageri, a fost ajutată de un alt vas și a reușit să își continue călătoria spre Nijmegen.

Nivelul râurilor ar putea să scadă și mai mult în această săptămână din cauza precipitațiilor reduse din Alpi. La Lobith, debitul apei a scăzut sub 600 de metri cubi pe secundă pentru prima dată de când se înregistrează date.

Autoritățile olandeze responsabile cu gestionarea apelor au fost nevoite să impună restricții asupra traficului fluvial, pe măsură ce canalele au devenit mai înguste și mai puțin adânci în timpul secetei din vară.

Seceta din această vară a determinat autoritățile olandeze să impună mai multe restricții pentru navigația pe râuri, pe măsură ce unele canale au devenit mai înguste și mai puțin adânci.

Rinul reprezintă o arteră esențială pentru industria europeană și este folosit pentru transportul produselor chimice, materiilor prime, combustibililor și altor mărfuri.

Rinul izvorăște din Alpii elvețieni, traversează sau formează granița mai multor țări europene și se varsă în Marea Nordului, în Țările de Jos.

Problemele provocate de scăderea nivelului apei au determinat deja unele companii germane, printre care producătorul de oțel Thyssenkrupp și gigantul chimic BASF, să folosească nave cu pescaj redus pentru a putea continua transportul materiilor prime și al produselor finite.

Autoritățile din Germania au convenit deja cu unele landuri să suspende temporar interdicția de circulație a camioanelor în zilele de duminică și în sărbătorile legale, pentru a putea compensa eventualele probleme de transport pe fluviu.