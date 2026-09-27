Emily a fost dată jos din mașină și ucisă pe autostradă. Acum, Uber trebuie să plătească familiei 40 de milioane de dolari

2 minute de citit Publicat la 07:00 27 Sep 2026 Modificat la 07:00 27 Sep 2026

Emily Normandin-Parker comandase o mașină Uber pentru a ajunge acasă. Foto: Facebook / Carol Normandin

Compania Uber a fost obligată să plătească 40 de milioane de dolari familiei unei tinere de 23 de ani, ucisă după ce șoferul partener companiei ar fi oprit mașina pe o autostradă din California și le-ar fi cerut celor două pasagere să coboare, potrivit BBC.

Emily Normandin-Parker comandase o mașină Uber pentru a ajunge acasă, împreună cu o prietenă, în noaptea de 12 august 2023. Potrivit documentelor din dosar, prietenei ei i s-a făcut rău în timpul cursei și a vomitat în mașină.

Părinții tinerei au susținut că șoferul a tras pe dreapta pe autostradă și le-a obligat pe cele două tinere, care consumaseră alcool, să coboare din mașină. La scurt timp, Emily Normandin-Parker a fost lovită mortal de un alt autoturism.

Familia a dat în judecată Uber, însă compania a susținut că șoferul era un colaborator independent și că Uber nu ar trebui să fie considerat responsabil pentru acțiunile acestuia.

„Am avut încredere în Uber să o ducă acasă în siguranță”

Părinții tinerei au declarat că fiica lor a făcut ceea ce compania le recomandă pasagerilor: nu s-a urcat la volan după ce consumase alcool și a ales să comande o mașină.

„Emily a făcut tot ce le spune Uber pasagerilor să facă, a luat decizia responsabilă de a nu conduce și am avut încredere în Uber să o aducă acasă în siguranță. Această încredere ne-a costat viața fiicei noastre”, au transmis părinții.

Emily Normandin-Parker absolvise Universitatea California din Los Angeles (UCLA).

Șoferul ar fi sunat Uber pentru taxa de igienizare

Avocații familiei au susținut că, după ce le-a lăsat pe cele două femei pe marginea autostrăzii, șoferul Vu Tran nu a sunat pentru a cere ajutor.

În schimb, potrivit acestora, el s-a îndepărtat de locul respectiv și a sunat la Uber pentru a solicita ca tinerei să îi fie percepută o taxă pentru curățarea mașinii.

Judecătorul Richard Stone a considerat că șoferul ar fi putut ieși de pe autostradă și să le lase pe femei într-un loc sigur.

„A manifestat mult mai multă îngrijorare pentru mașina sa nouă decât pentru pasagerii săi”, a spus Stone, potrivit avocaților familiei.

După un proces care a durat cinci zile, arbitrul a decis ca Uber să plătească familiei 40 de milioane de dolari.

Arbitrajul este o modalitate alternativă de soluționare a unui litigiu, în afara instanței, prin intermediul unui arbitru calificat, în acest caz un judecător pensionat.

Uber contestă decizia

Uber a transmis că este de părere că arbitrul a greșit atunci când a considerat compania responsabilă din punct de vedere legal pentru ceea ce s-a întâmplat.

„De-a lungul anilor, am continuat să ne consolidăm abordarea în ceea ce privește siguranța, prin noi tehnologii, politici și măsuri de protecție stabilite cu ajutorul experților în siguranță, inclusiv prin recomandări suplimentare adresate șoferilor pentru a evita lăsarea pasagerilor în locuri nesigure”, a transmis compania.

Potrivit firmei de avocatură care a reprezentat familia, Uber propusese inițial o înțelegere prin care părinții ar fi primit 10 milioane de dolari, cu condiția să nu vorbească public despre incident.

Familia a refuzat oferta.