Stare de dezastru declarată în Bangkok. Orașul cu 10 milioane de locuitori este lovit de inundații masive

Ploaia a transformat străzile în canale navigabile. Foto: Profimedia Images

Este stare de dezastru natural în capitala Thailandei, Bangkok, după ce a plouat în 48 de ore cât într-o lună. Ploile torențiale au făcut prăpăd în toate cele 50 de districte ale orașului, relatează Agerpres. La nivel național, 84.000 de oameni din 21 de provincii au fost afectați de ploi și inundații, potrivit SkyNews. Iar ploile încă nu s-au oprit.

Imaginile care vin din Bangkok surprind un oraș sub ape. Străzile sunt complet inundate. Ploile torențiale, care au început de joi, vor continua până duminică, potrivit Agenției de Meteorologie din Thailanda.

Declararea stării de dezastru, care permite autorităţilor locale să ia măsuri de urgenţă, survine în contextul în care, potrivit guvernatorului oraşului Bangkok, Chadchart Sittipunt, începând de joi au căzut cantităţi de aproape 300 mm de ploaie. Potrivit Agenției de Meteorologie, în Bangkok, de regulă, plouă 262,5 mm în toată luna septembrie.

Guvernatorul a anunţat sâmbătă că inundaţiile provocate de ploile torenţiale s-au „stabilizat”. Va fi nevoie de două sau de trei zile pentru ca apa să se retragă, cu condiţia să nu mai plouă, a adăugat oficialul, precizând că aproape o mie de locuitori s-au adăpostit în centre de primire temporare.

Inundații devastatoare în Bangkok

Ploaia a căzut aproape neîntrerupt de joi după-amiază, inundând străzile, provocând revărsarea canalelor din Bangkok şi infiltrându-se în numeroasele clădiri.

Cele mai afectate zone din oraș au fost cele din centru și est. Ploaia a transformat străzile în canale navigabile.

#HCHInternacionales | Las lluvias continuas durante más de 24 horas han provocado inundaciones en varias calles de Bangkok, elevando considerablemente el nivel del agua y generando complicaciones para la movilidad. Las precipitaciones persisten en distintos sectores de la capital… pic.twitter.com/NxTMkSLP9T — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) September 26, 2026

„Apa continuă să crească. Acum este dificil de ieşit afară. Îmi ajunge până la talie”, a declarat pentru AFP Somkid Pheuk-ngam, o vânzătoare în vârstă de 67 de ani care locuieşte lângă un canal din apropierea centrului oraşului.



„Nu pot merge nicăieri. Mi-am închis magazinul de două zile”, a adăugat ea, precizând că nu a mai văzut astfel de inundaţii în oraş de 15 ani.



Guvernatorul a declarat anterior că zona cea mai afectată este partea de est a oraşului. „Continuă să plouă şi facem tot ce putem. Încercăm să pompăm apa, dar canalele sunt pline”, le-a spus el jurnaliştilor.



Guvernatorul a încurajat pacienţii imobilizaţi la domiciliu şi care depind de echipamente medicale vitale să ia în considerare internarea temporară în spital.

Armata thailandeză a amenajat bucătării de campanie, precum și peste 200 de centre de adăpost în oraș, iar aproximativ 900 de persoane s-au mutat în acestea, potrivit SkyNews.

Școlile au fost desemnate drept spații de cazare temporare, iar locuitorilor li s-a cerut să evite deplasările care nu sunt necesare.

Sansuk Laowatcharakul, în vârstă de 19 ani, a declarat: „Sunt îngrijorată pentru că nu mi-am făcut provizii de mâncare din timp și nu m-am mai confruntat niciodată singură cu o astfel de situație, deoarece părinții mei nu sunt cu mine.”

Hwang Hwan-chung, care a venit cu avionul din Coreea de Sud și a vizitat Bangkokul de aproximativ 12 ori, a declarat că nu a mai văzut niciodată o vreme atât de „nebunească”.

Aeroportul principal al orașului, Suvarnabhumi, funcționează în condiții normale, deși unele zboruri ar putea avea întârzieri, potrivit autorităților aeroportuare. Autoritatea de turism le-a transmis călătorilor să ajungă la aeroport cu două-trei ore înainte de zborul lor.

84.000 de oameni, afectați de inundații

La nivel național, peste 84.000 de oameni din 21 de provincii au fost afectați de inundații, în special în zona centrală a țării.

Oamenii au fost alertați că urmează ploi torențiale și posibile inundații prin mesaje pe telefon și ceasurile inteligente, au spus autoritățile thailandeze.

În 2011, inundaţiile majore care au afectat întreg teritoriul Thailandei au provocat peste 500 de morţi şi au avariat milioane de locuinţe.