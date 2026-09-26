Culisele summit-ului de la Kiev la care a fost și Nicușor Dan. De ce este iar scandal între Ucraina si Ungaria

4 minute de citit Publicat la 16:12 26 Sep 2026 Modificat la 16:12 26 Sep 2026

Summitul C8 a tensionat din nou relațiile dintre Budapesta și Kiev. Foto: Profimedia Images

O dispută privind participarea Ungariei la summitul Carpathian Eight organizat de Ucraina și dezvăluirea unui acord pentru stocarea petrolului între grupul ungar MOL și compania ucraineană Naftogaz au tensionat din nou relațiile dintre Budapesta și Kiev. În paralel, conflictul mai vechi privind drepturile minorității maghiare continuă să blocheze negocierile Ucrainei pentru aderarea la Uniunea Europeană, relatează Euronews.

Carpathian Eight (C8), un nou format de cooperare între opt state din regiune, s-a reunit săptămâna trecută pentru a consolida investițiile și legăturile regionale. În loc să apropie însă Ungaria și Ucraina, summitul a reaprins tensiuni mai vechi, chiar într-un moment în care cele două guverne încercau să-și repare relațiile.

Premierul ungar Peter Magyar și ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, au ajuns luni seară la un schimb public de replici. Sybiha l-a acuzat pe Magyar că urmează politica fostului premier Viktor Orbán, după ce liderul de la Budapesta a spus în Parlament că Ungaria a fost inclusă în C8 fără să-și fi dat acordul.

„Ceea ce auzim în ultima vreme de la Budapesta ne lasă nedumeriți. Se pare că, deși Viktor Orban a plecat, politicile sale de obstrucționism și izolaționism continuă să prospere”, a scris Sybiha.

Magyar a răspuns că este „complet inacceptabil” ca o țară suverană să fie prezentată drept membră a unei cooperări internaționale fără să fi fost consultată și fără să-și fi dat acordul.

Carpathian Eight sau Carpathian Seven?

Volodimir Zelenski a deschis summitul la Bukovel, în vestul Ucrainei, și a enumerat opt state participante: Ucraina, România, Serbia, Polonia, Slovacia, Cehia, Austria și Ungaria. Peter Magyar nu a participat însă la reuniune.

Ungaria a fost reprezentată de însărcinatul cu afaceri al ambasadei sale în Ucraina, care nu a semnat declarația finală. Kievul a considerat că prezența diplomatului înseamnă participarea oficială a Ungariei. Budapesta are însă o altă interpretare și susține că diplomatul a participat doar ca observator, iar țara nu poate fi considerată membră fără prezența și acordul premierului.

Disputa a afectat eforturile făcute în ultimele luni pentru refacerea relațiilor. Un diplomat ungar citat de Euronews descrie situația actuală drept o „pace rece” între cele două țări, față de „războiul rece” din perioada Orban.

Drepturile minorității maghiare, în centrul disputei

Tensiunile au readus în prim-plan și problema drepturilor lingvistice și culturale ale minorității maghiare din Ucraina, formată din aproximativ 100.000 de persoane în regiunea Transcarpatia.

În iunie, Kievul și Budapesta au convenit asupra unui plan pentru extinderea drepturilor minorităților, iar Ungaria a acceptat ulterior deschiderea a două capitole de negociere în procesul de aderare a Ucrainei la UE.

De atunci, Budapesta a blocat însă deschiderea altor clustere și cere Parlamentului ucrainean să adopte legislația prevăzută în acord până la sfârșitul anului.

„Mingea este în terenul Ucrainei. Ei trebuie să rezolve problema minorității. Dacă această lege ar fi fost adoptată mai devreme, Magyar ar fi putut participa la summitul carpatic”, a declarat o sursă diplomatică ungară pentru Euronews.

Kievul susține, în schimb, că și-a îndeplinit deja partea din acord și așteaptă ca Ungaria să deblocheze toate clusterele de negociere cu Uniunea Europeană.

Acordul petrolier care a provocat un nou scandal

O altă sursă de tensiune a apărut după ce au devenit publice discuțiile purtate de MOL și Naftogaz în marja summitului.

Cele două companii au semnat sâmbătă un memorandum prin care analizează posibilitatea ca petrolul ucrainean să fie depozitat în instalații din Ungaria. MOL are capacități de stocare disponibile, iar Ucraina și-ar putea proteja astfel rezervele de eventuale atacuri rusești, mutându-le pe teritoriul unui stat NATO.

Naftogaz a făcut public acordul, iar Magyar, care nu fusese informat, a reacționat dur. Fidesz, partidul lui Viktor Orban, aflat acum în opoziție, l-a acuzat imediat că pune interesele Ucrainei înaintea celor ale Ungariei.

„Sub guvernul meu nu va fi construit niciun astfel de depozit la granița ungaro-ucraineană sau în altă parte”, a spus Magyar.

Premierul a avertizat și conducerea MOL că trebuie să consulte guvernul înainte de a continua astfel de proiecte, amintind că statul ungar deține 25% din companie.

MOL a transmis Euronews că memorandumul reprezintă doar o etapă preliminară de analiză și că nu a fost luată nicio decizie privind realizarea proiectului. Compania spune că orice eventual pas ulterior va fi făcut în consultare cu autoritățile.

Amenințările Rusiei, în fundal

Riscul unei reacții din partea Moscovei și teama că livrările de energie către Ungaria ar putea fi afectate ar putea explica, de asemenea, opoziția fermă a lui Magyar, potrivit unor surse citate de Euronews.

Ungaria și Slovacia continuă să consume cantități importante de petrol și gaze rusești transportate prin conductele construite în perioada sovietică. O eventuală întrerupere a livrărilor ar putea duce la creșterea prețurilor în Ungaria.

După apariția memorandumului MOL-Naftogaz, Igor Iușkov, analist la Fondul Național pentru Securitate Energetică din Rusia, a avertizat că acordul ar putea deveni un motiv pentru oprirea livrărilor rusești către Ungaria.

Relațiile dintre Budapesta și Moscova, apropiate în timpul guvernării Orban, s-au deteriorat rapid după schimbarea puterii. Săptămâna trecută, ministrul ungar al Economiei, István Kapitány, a declarat că Ungaria ar putea fi pregătită să renunțe la dependența de livrările rusești într-un an.

Budapesta și Kievul spun că dialogul va continua

În ciuda tensiunilor, ambele guverne spun că vor să păstreze deschise canalele de comunicare.

Andrii Sybiha a transmis că Ucraina rămâne deschisă unei cooperări „reciproc avantajoase, pragmatice și bazate pe respect” cu Ungaria.

Ministrul ungar de Externe, Anita Orban, a declarat la rândul său că neînțelegerile privind summitul C8 au fost discutate cu partea ucraineană și nu a exclus ca Ungaria să adere la inițiativă ulterior.