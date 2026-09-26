Avertisment pentru părinții români din Italia: Riscă amenzi de până la 1.000 de euro dacă nu învață limba italiană

2 minute de citit Publicat la 13:21 26 Sep 2026 Modificat la 13:55 26 Sep 2026

Italia introduce cursuri obligatorii de italiană pentru unii părinți străini. Foto: Getty Images

Părinții elevilor străini din Italia care au dificultăți de integrare și nu cunosc suficient limba italiană ar putea fi obligați să urmeze cursuri gratuite de limbă. Dacă refuză, riscă amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de euro, potrivit noului decret privind școala aprobat de Guvernul italian, relatează Fanpage.it.

Măsura îi vizează pe părinții în cazul cărora barierele lingvistice ajung să îngreuneze comunicarea cu școala și să afecteze parcursul educațional și integrarea copiilor.

Potrivit prevederilor prezentate de Fanpage.it, școlile vor putea sesiza serviciile sociale atunci când consideră că lipsa cunoașterii limbii italiene de către părinți reprezintă un obstacol pentru integrarea elevului.

În astfel de cazuri, părinții vor trebui să urmeze gratuit cursuri de alfabetizare și de limba italiană organizate de Centrele Provinciale pentru Educația Adulților (CPIA).

Obiectivul este ca părinții să ajungă cel puțin la nivelul A2 de cunoaștere a limbii italiene, potrivit Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Cei care nu respectă programul impus riscă o amendă cuprinsă între 200 și 1.000 de euro.

Ce se întâmplă cu părinții care nu pot învăța limba din motive medicale

În proiectul consultat de Fanpage.it erau prevăzute și excepții pentru părinții care au dificultăți serioase de învățare a limbii din cauza vârstei, a unor boli sau a unui handicap. Aceste situații ar trebui însă dovedite prin documente eliberate de o unitate medicală publică sau de un medic care lucrează în sistemul național de sănătate.

O versiune anterioară a proiectului prevedea o măsură mult mai dură. În anumite situații, dacă părinții nu respectau programul stabilit de serviciile sociale și acest lucru era considerat un risc concret pentru educația și integrarea copilului, textul făcea trimitere la o lege care permite plasarea minorului în afara familiei.

Ministrul italian al Educației, Giuseppe Valditara, a negat însă după ședința de guvern că o asemenea măsură face parte din forma adoptată a decretului.

„Nu știu cine vă dă aceste proiecte, probabil cineva din opoziție”, a spus Valditara, potrivit Fanpage.it.

Maximum 30% de elevi străini cu dificultăți de limbă într-o clasă

Noul pachet pentru școli introduce și o limită privind numărul elevilor străini care au dificultăți cu limba italiană. Potrivit Fanpage.it, aceștia nu vor putea reprezenta mai mult de 30% dintre elevii unei clase.

În același pachet apare și interdicția de a purta în școli văluri care acoperă complet fața, precum burqa sau niqab. Regula se aplică atât activităților școlare și extrașcolare, cât și întâlnirilor dintre școală și familie.

Pentru încălcarea acestei interdicții sunt prevăzute amenzi între 200 și 1.000 de euro. Dacă persoana care încalcă regula este minoră, sancțiunea va fi aplicată părintelui.