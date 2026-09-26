Formula 1: Tot ce trebuie să știi despre circuitul Baku City înainte de Marele Premiu al Azerbaidjanului

Circuitul are o lungime de 6,003 km, cu 20 de viraje. Foto: Getty Images

Formula 1 revine în acest weekend cu Marele Premiu al Azerbaidjanului, pe emblematicul circuit din Baku. Ca multe alte piste moderne, circuitul orașului Baku a fost proiectat de Hermann Tilke și a debutat în 2016, când a găzduit Marele Premiu al Europei, a 23-a și ultima ediție a unei curse sub acest titlu, scrie Formula 1.

Sâmbătă, de la ora 13:45, are loc Marele Premiu al Azerbaidjanului, în direct pe Antena 1 și pe Antena PLAY.

Circuitul are o lungime de 6,003 km, cu 20 de viraje. Pe parcursul a 51 de tururi, piloții vor acoperi 306,049 km. Cel mai rapid timp pe tur a fost stabilit în 2019 de Charles Leclerc: 1.43:009.

Când a avut loc primul Mare Premiu al Azerbaidjanului?

Ca multe alte piste moderne, circuitul orașului Baku a fost proiectat de Hermann Tilke și a debutat în 2016, când a găzduit Marele Premiu al Europei, a 23-a și ultima ediție a unei curse sub acest titlu.

A revenit în calendar în sezonul următor sub numele de Marele Premiu al Azerbaidjanului și s-a impus rapid ca un loc care a produs o dramă emoționantă, cu Lewis Hamilton și Sebastian Vettel provocând un accident în spatele Safety Car-ului înainte ca Daniel Ricciardo să obțină a cincea victorie din cariera sa.

Baku a fost prezent în fiecare an de atunci, cu excepția anului 2020, alăturându-se unor circuite stradale memorabile precum Monaco, Singapore și Las Vegas.

Cum e să pilotezi pe Baku City

Circuitul de la Baku reprezintă o provocare unică, combinând o linie dreaptă principală remarcabil de lungă, pe care piloții circulă în trei rânduri pe o distanță de 2,2 km, cu viraje strânse în jurul zidurilor medievale ale orașului.

Poate fi dificil de stăpânit, mai ales că echipele trebuie să găsească un echilibru perfect între forța de apăsare pentru viraje și rezistența redusă la înaintare pentru linii drepte, fiind un test puternic al abilităților tehnice și al curajului unui pilot.

Jolyon Palmer, fost pilot Renault de F1, a explicat că „sunt atât de multe de pus la punct la Baku, cu linii drepte lungi și zone de frânare ample în primul sector, înainte de un al doilea sector sinuos și un al treilea sector dificil”.

„Frânarea pentru virajul 1 este dificilă. Virajul vine repede după linia de start/sosire, dar cumva pare să dureze foarte mult să ajungi acolo de la virajul final. Cu puțină „sinucidere”, fie că ai noroc sau o orchestrezi, poți câștiga foarte mult timp. Este ceva de urmărit în calificări, dar și restul este important. Suprafața pistei nu este atât de abrazivă, așa că, cu un tur de ieșire lent, s-ar putea să nu reușești să încălzești pneurile și să te blochezi în virajul 1.

Secțiunea celebră a castelului din mijlocul pistei este îngustă și un loc unde accidentele se pot întâmpla cu ușurință, dar cel mai dificil viraj este probabil Virajul 15, unde accelerezi spre sfârșitul turului. Virajul 15 este un viraj la stânga fără vizibilitate în care frânezi ușor la dreapta, apoi trebuie să încetinești și să nu intri în zona de ieșire și să eviți pereții proeminenți în acest proces.

Totul se rezumă la frânare și, ca la orice circuit stradal, există mult timp de câștigat dacă poți menține suficientă viteză la ieșirea din vârf”, a explicat el.

Unde sunt zonele „Straight Mode” și „Overtake”

„Straight Mode” este o configurație aerodinamică diferită care permite mașinilor să își reducă rezistența la înaintare, ceea ce le face mai eficiente la accelerarea spre viteza maximă.

Aripa spate continuă să creeze un spațiu liber, la fel cum se întâmpla și atunci când piloții foloseau DRS în trecut, dar acum și aripa față se mișcă. Elementele superioare ale aripii față coboară în același timp cu elementul superior al aripii spate.

Acesta este un mod utilizat în fiecare tur în condiții de pistă uscată, în fiecare zonă desemnată pentru acesta. Practic, mașina se va adapta între două configurații diferite în funcție de locul în care se află pe pistă, oferind o forță de apăsare maximă în viraje, dar și o rezistență mai mică pe linii drepte.

În Baku, există două zone desemnate: secțiunea dintre virajele 2 și 3, urmată de o alta mai lungă de-a lungul liniei drepte de start/sosire, începând de la ieșirea din virajul 19 și extinzându-se până la virajul 1.

Între timp, „Overtake” înlocuiește DRS și este un nou mod de putere care permite șoferului să reîncarce mai multă energie electrică și să genereze un profil suplimentar de putere electrică, astfel încât să poată menține o viteză mai mare pentru o perioadă mai lungă de timp.

Există un punct de detectare pe tur pentru acest mod și se așteaptă să fie folosit în multe ocazii la ieșirea din ultimul viraj, care duce pe o linie dreaptă lungă și va fi disponibil piloților în turul următor, atâta timp cât aceștia rămân la o secundă distanță de mașina din față în punctul respectiv de detectare.

La Baku, punctul de detectare se află la scurt timp după virajul 16, în timp ce linia de activare urmează la intrarea în virajul 17.

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