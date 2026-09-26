Noapte de alertă în Tulcea: Două F-18 ale Spaniei au fost ridicate de la sol. Anunțul MApN

<1 minut de citit Publicat la 09:09 26 Sep 2026 Modificat la 09:09 26 Sep 2026

Populația din Tulcea a fost avertizată că e risc de cădere a unor drone. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat în noaptea de vineri spre sâmbătă de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, după ce radarele Ministerului Apărării au detectat o țintă aeriană în Ucraina, aproape de granița cu România.

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert, însă Ministerul Apărării precizează că nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian al României.

Ținta a fost observată în apropierea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei. În urma detectării acesteia, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 00:15 a fost trimis mesajul de avertizare către populația din nordul județului Tulcea.

Cele două aeronave F-18, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația.

Alerta aeriană a încetat la ora 01:30.

MApN a transmis că, pe durata incidentului, nu au fost raportate incursiuni în spațiul aerian național.