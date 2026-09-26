Donald Trump respinge oferta Iranului pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz și se pregătește să reia loviturile

3 minute de citit Publicat la 09:17 26 Sep 2026 Modificat la 09:49 26 Sep 2026

Donald Trump s-ar pregăti să reia loviturile în Iran, scrie presa internațională. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a respins o propunere formulată de Iran privind redeschiderea strâmtorii Ormuz în termen de șapte zile, relatează Agerpres, care citează Wall Street Journal și France Presse. Mai mult, Trump ar lua în calcul reluarea loviturilor asupra republicii islamice după alegerile legislative din SUA, de la jumătatea mandatului congresional, conform surselor citate.

Alegerile midterm au loc în luna noiembrie. În cursul serii de vineri, liderul de la Washington a publicat pe rețeaua sa, Truth Social, o hartă a strâmtorii Ormuz, cu mențiunea "Strâmtoarea Trump".

Citând oficiali americani, Wall Street Journal a scris că Donald Trump ar fi sceptic în privința capacității Teheranului de a răspunde cerințelor sale pentru a pune capăt conflictului.

Iranul spune că mingea e în terenul SUA

Iranul transmisese în cursul zilei de vineri o propunere Statelor Unite pentru redeschiderea strâmtorii strategice în termen de șapte zile, adăugând că "alegerea aparține acum Washingtonului".

"Termenul de șapte zile va începe din momentul în care Statele Unite vor accepta acest plan", a precizat ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, aflat la sediul ONU din New York.

"E vorba de măsurile pe care Statele Unite trebuie să le ia, nu sunt noi. Ele figurează deja toate în protocolul de acord semnat în iunie cu SUA", a precizat el atunci când a fost întrebat de jurnaliști.

"Dacă Statele Unite acceptă să procedeze în acest mod, totul va reveni la situația de dinainte", a indicat, la rândul său, președintele iranian Massoud Pezeshkian, într-un interviu acordat vineri postului CBS. El a repetat că "procesul va începe chiar în ziua în care Statele Unite îl acceptă".

Redeschiderea strâmtorii Ormuz se află în centrul războiului dintre Teheran și Washington, pe care Statele Unite și Israelul l-au declanșat la sfârșitul lunii februarie prin lovituri asupra Iranului.

Înainte de război, 20% din hidrocarburile mondiale tranzitau prin această rută maritimă.

Ce conține protocolul din iunie, invocat de Teheran

Președintele american Donald Trump și liderul iranian Massoud Pezeshkian au semnat în iunie un protocol ce urmărea să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu, să redeschidă strâmtoarea Ormuz și să ducă apoi la negocieri privind componenta sensibilă a programului nuclear iranian.

Textul a făcut obiectul unor interpretări divergente din partea celor două părți, iar discuțiile au eșuat.

Printre condițiile stabilite de Iran în iunie se numărau încetarea ostilităților, cu oprirea imediată și definitivă a operațiunilor militare și a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, unde armata israeliană luptă împotriva grupării pro-iraniene Hezbollah.

Teheranul cerea, de asemenea, deblocarea și transferul unor active iraniene înghețate, precum și eliminarea sancțiunilor economice. Presa internațională amintește că economia iraniană înainte de război era practic în colaps, iar creșterea vertiginoasă a prețurilor a alimentat, la începutul lunii ianuarie, manifestații populare de amploare fără precedent, reprimate cu violență de regimul teocratic.

De mai multe decenii Iranul este supus sancțiunilor americane, care îi afectează economia și tranzacțiile internaționale. Țara a avut activele din străinătate înghețate în urma Revoluției islamice din 1979.

În lipsa unor cifre oficiale, presa locală estimase în primăvară valoarea acestor active la valori între 100 și 123 de miliarde de dolari.

Într-un interviu acordat AFP marți, purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluției, Hossein Mohebi, a menționat și încetarea ostilităților în Yemen printre condițiile iraniene.

Trump spune că au avut negocieri între americani și iranieni cu ocazia Adunării Generale a ONU

Donald Trump a anunțat marți că au avut loc discuții la New York între oficiali iranieni și americani, în marja reuniunii diplomației mondiale.

Președintele american nu a reușit până acum să obțină rezultate care să permită redeschiderea strâmtorii Ormuz și temperarea prețurilor petrolului.

În apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie și cruciale pentru Partidul Republican, președintele american este tot mai nepopular din cauza costului ridicat al vieții în Statele Unite și a creșterii prețurilor carburanților. Creșterea vertiginoasă a prețurilor la pompă este atribuită în mare parte războiului declanșat în Iran, urmat de închiderea strâmtorii Ormuz.