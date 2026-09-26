Bucureștiul pregătește noi restricții în trafic. Ce mașini ar putea fi interzise la orele de vârf

Mașini pe Calea Victoriei din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: PMB via Facebook

Se pregătesc noi restricții de circulație în București. Mai multe tipuri de mașini ar putea să nu mai aibă voie să circule și să staționeze pe drumurile publice în orele de vârf. Măsura este propusă pentru fluidizarea traficului din Capitală și ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie.

Bucureștenii ar putea vedea mai puține mașini de aprovizionare și curierat pe străzi la orele de vârf. Un proiect aflat în dezbatere la Primăria Capitalei propune ca aceste autovehicule să nu mai poată circula și staționa pe drumurile publice între orele 7:00 și 9:00 dimineața și între 17:00 și 19:00, din cauza faptului că traficul este deja foarte aglomerat, iar mașinile de livrare și aprovizionare opresc frecvent pentru încărcarea și descărcarea mărfurilor.

Autoritățile spun că această propunere are scopul de a fluidiza traficul din Capitală la orele de vârf, care este influențat și de activitățile de aprovizionare și colectare a deșeurilor. Mașinile care vor fi exceptate de la această regulă sunt cele care efectuează intervenții de urgență, transport medical și cele care livrează produse perisabile.

Cei care nu respectă interdicția ar putea primi amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei.

Dacă proiectul va fi aprobat, noile reguli ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027.