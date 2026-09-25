O "broască" de aproape 60 de ani a ajuns la RAR. "Uneori, legenda e adevărată. Chiar provine de la o bătrânică din Italia"

2 minute de citit Publicat la 18:33 25 Sep 2026 Modificat la 18:46 25 Sep 2026

Un autovehicul istoric a ajuns pentru omologare la RAR București-Voluntari, iar instituția a publicat fotografii și un mic istoric pe pagina de Facebook.

Este vorba despre o mașină Volkswagen Beetle, cunoscută printre mai multe generații de români drept "Broască" sau "Broscuță", în principal din cauza aspectului frontal și a farurilor proeminente.

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"A fost cunoscută și drept Beetle (cărăbuș), Coccinelle, Cocoșatul, Buburuza", se spune în textul postat de RAR.

"Exemplarul din imagini este fabricat în anul 1967, are motorul de 1500 cmc și face parte din prima generație care a avut discuri de frână la roțile din față.

Uneori, mitul bătrânelului de la care a fost cumpărată o mașină este real, așa cum se întâmplă în cazul de față. Actualul proprietar a achiziționat mașina de la un bărbat care o avea de nouă, primită cadou de la sora lui, din Italia", menționează postarea.

Volkswagen Beetle, o mașină a cărei istorie începe în 1938

Volkswagen Beetle, cunoscut oficial ca Type 1 și poreclit "Broscuța", a apărut oficial pe piață în anul 1938, fiind creat în Germania nazistă ca mașină accesibilă pentru mase.

De-a lungul istoriei sale, modelul original a înregistrat un succes global, fiind produse peste 21,5 milioane de exemplare la nivel mondial.

După decenii de glorie, linia de fabricație a modelului original a fost închisă definitiv în data de 30 iulie 2003 la uzina din Puebla, Mexic.

Succesul comercial remarcabil a fost motivat de prețul foarte accesibil, fiabilitatea mecanică și campaniile de marketing inspirate, care au transformat acest automobil într-un simbol cultural al libertății.

Se spune că motorul său răcit cu aer era atât de simplu și compact, încât mașina putea pluti pe apă pentru o scurtă perioadă de timp, desigur, și datorită caroseriei etanșe.

Un actor celebru în secolul trecut și-a asociat imaginea cu Volkswagen Beetle

Există cazuri în care celebritățile și-au legat numele de acest vehicul. De exemplu, marele actor (și pasionat pilot de curse) Paul Newman a apărut în reclamele oficiale ale mărcii cu propria sa "Broscuță" decapotabilă de culoare roșie, fabricată în 1963.

Surse istorice bine documentate spun că Newman a dus mașina la constructorul de monoposturi IndyCar Jerry Eisert, pentru o transformare extremă. Acolo, i-a fost înlocuit motorul cu un model Ford 351 V8 de 300 CP, montat central, în spatele scaunelor. De aemenea, i-au fost schimbate cutia de viteze, suspensia și direcția, i-au fost adăugate radiatoare suplimentare și frâne îmbunătățite.

Mașina a devenit celebră în comunitatea auto, fiind prezentată în reviste precum Hot Rod Magazine și Speed Age în anii '60.

După câțiva ani, Newman a donat mașina către Chaffey College (California), unde a fost folosită ca vehicul de studiu în programul de inginerie auto.