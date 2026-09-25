Cât ar costa motorina în România dacă SUA opresc exporturile. Dumitru Chisăliță: „Se mai adaugă a treisprezecea criză”

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Prețul motorinei în România ar putea crește cu până la un leu pe litru în două-trei săptămâni, dacă Statele Unite vor interzice exporturile de motorină. Avertismentul vine de la Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Europa se teme de o posibilă decizie a administrației Trump de a opri exporturile americane de motorină. Bruxellesul încearcă să-l convingă pe președintele american să renunțe la această măsură.

Pentru Chisăliță, o astfel de interdicție ar fi o nouă criză, peste cele pe care Europa le traversează deja.

„Da, este o modificare puternică, dacă vreți. Pe lângă cele 10-12 crize în care oricum ne găseam, se mai adaugă a treisprezecea criză”, a declarat el, la Antena 3 CNN.

Iar efectele nu s-ar limita la Europa, spune expertul.

„O criză care, dacă s-ar întâmpla și s-ar întâmpla la maximul ei, adică toate exporturile de motorină ar fi oprite, ar însemna ca circa 5% din cererea mondială să fie afectată. Deci, discutăm nu doar de Europa, discutăm de întreaga lume. bineînțeles, toate cu influență directă și destul de rapidă în propagare, în ceea ce privește prețul de la pompă”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Europa simte deja lipsa motorinei americane

Potrivit lui Chisăliță, importurile europene de motorină din SUA au scăzut deja puternic din august, iar efectul s-a văzut imediat la pompă.

„Europa importa circa 540.000 de barili pe zi până în luna august din Statele Unite ale Americii. Atunci deja s-a produs o reducere cu circa 350.000 de barili și a fost un element important care a determinat o creștere, o creștere destul de mare a prețului motorinei în Europa”, explică acesta.

Expertul amintește că, la sfârșitul lui august, motorina s-a scumpit accelerat, deși petrolul stagna.

„Dacă ne aducem aminte de sfârșitul lunii august, când am avut o evoluție fantastică în ceea ce privește motorina, chiar dacă țițeiul Brent stătea pe loc sau chiar cobora”, adaugă el.

Dacă și acest volum ar dispărea, golul din piața europeană ar fi semnificativ.

„Dacă, să spunem, acești 350.000 de barili pe zi ar dispărea din balanța Europei, practic am discuta de circa 22% din toate importurile directe de motorină pe care Europa le face și de circa 8% din cererea zilnică de motorină pe care Europa o are în momentul de față”, mai spune Chisăliță.

Scumpiri de până la 12% în Europa

Chisăliță estimează că prețurile ar urca rapid, în doar câteva săptămâni.

„Trebuie să spunem că, cu siguranță, ar exista o creștere a prețurilor, o creștere a prețului care ar putea să ajungă într-un interval de 2-3 săptămâni, maxim la un nivel care să fie cu 10-12% mai mare față de prețurile care există în momentul de față în Europa”, susține expertul.

Ce înseamnă pentru șoferii români

România nu ar scăpa de efecte. Motorina a atins deja pragul de 10 lei pe litru.

„Pentru România, din păcate, lucrurile sunt la fel de rele, pentru că o astfel de situație ar determina creșteri care ar putea să fie de până la 0,5 lei sau chiar, în anumite situații excepționale, până la 1 leu suplimentar, adică față de cei 10 lei pe care i-am atins astăzi. Am putea să vedem în 2-3 săptămâni, dacă acest scenariu s-ar și întâmpla, deja un alt nivel, un nivel de 12 lei la motorină”, a mai declarat expertul, la Antena 3 CNN.

Deocamdată, Europa așteaptă decizia Washingtonului. O interdicție ar lovi atât aprovizionarea, cât și prețurile, iar România, unde carburanții sunt deja foarte scumpi, ar resimți direct scumpirile.