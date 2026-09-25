Conceptul 100% electric Dacia Hipster ar putea fi fabricat şi în serie, în China. Preţul de vânzare ar fi foarte mic. Cum arată maşina

Conceptul 100% electric Dacia Hipster ar putea fi fabricat şi în serie. Sursa foto: Dacia

Dacia Hipster, care a fost lansată doar ca un concept-car 100% electric, în 2025, ar urma să se lanseze în 2027 şi ca mașină de serie, cu un preț sub 12.000 de euro, notează britanicii de la Automarket. Modelul Dacia Hipster, care va rivaliza cu Fiat Multipla, va fi produs în China și va dispune de un motor de 20 CP și o baterie de 15 kWh.

Dacia a prezentat anul trecut conceptul „Hipster”, viziunea unei mașini electrice de oraș, de mici dimensiuni și cu patru locuri, menită să se situeze sub noul model Spring. Maşina a fost concepută ipotetic pentru a respecta aceleași reglementări din categoria cvadriciclurilor L7e aplicabile modelului Silence S04 și versiunii cu patru locuri și design retro propuse de Fiat (care urmează să fie lansată anul viitor).

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Dacia Hipster ar intra în producţie în 2027

Anterior, Dacia a sugerat că ar lua în considerare producția modelului Hipster dacă aceasta s-ar dovedi profitabilă și ar exista o cerere suficientă; compania nu a confirmat încă planurile de fabricație, iar CEO-ul Katrin Adt a îndemnat recent publicația Autocar să „rămână pe recepție” atunci când a fost solicitată o actualizare a situației.

Totuși, o sursă apropiată proiectului a dezvăluit acum că Hipster va intra în producție în 2027, la uzina din China unde a fost fabricată prima generație Spring (modelul care urmează să fie înlocuit), și că va ajunge pe piața din Marea Britanie la un preț de aproximativ 11.000 de euro.

Denis Le Vot, care a renunțat la funcția de CEO al Dacia în septembrie 2025, cu puțin timp înainte de debutul modelului „Hipster”, a conceput inițial această mașină ca succesor natural al modelului Spring și a planificat lansarea ei pentru sfârșitul anului 2026, cu un preț vizat de 13.000 de euro.

Cu toate acestea, în ciuda opoziției lui Le Vot, Luca de Meo, CEO-ul Grupului Renault la acea vreme, a decis, spre sfârșitul anului 2024, ca următoarea generație Spring să se bazeze, în schimb, pe noul Renault Twingo și să fie produsă în Slovenia.

Această decizie a survenit în urma eșecului negocierilor cu Volkswagen privind planurile de a dezvolta viitorul model ID.1 pe platforma pentru vehicule electrice compacte a companiei franceze.

Plecarea lui Le Vot și numirea lui Fabrice Cambolive au schimbat direcția proiectului „Hipster”. În toamna anului 2025, noul director responsabil cu dezvoltarea (Chief Growth Officer) pentru Renault și Dacia a solicitat echipelor Dacia să revizuiască specificațiile produsului.

Cerințele lui Cambolive vizau, printre altele, analizarea unei versiuni cu două locuri – încadrată în categoria mai ușoară a cvadriciclurilor L6 – alături de modelul cu patru locuri L7e, precum și reducerea semnificativă a prețului vizat.

China a demonstrat o expertiză considerabilă în dezvoltarea de micro-mașini accesibile din segmentul „A0”. Grupul Renault deține o experiență directă în acest domeniu prin intermediul uzinei eGT New Energy Automotive din Shiyan, a cărei activitate de producție a încetat odată cu încheierea fabricației modelului Spring în acea locație, în iulie 2026.

Întrebat despre viitorul uzinei, Frank Marotte, vicepreședintele executiv al Dacia responsabil de vânzări globale, marketing și operațiuni, a recunoscut că „se pregătește un plan împreună cu ceilalți doi acționari ai societății mixte (Dongfeng și Nissan) pentru a asigura continuitatea activității uzinei”.

El a adăugat: „Grupul Renault dorește să păstreze această unitate industrială, care are o capacitate anuală de producție de 45.000 de vehicule pentru grup, din două motive principale: costurile competitive de producție și capacitățile de inovare”.

Provocările pentru Dacia

Potrivit unor surse interne, echipa de la Shiyan contribuie, de asemenea, la dezvoltarea tehnică a vehiculului, inclusiv la motor, baterie și șasiu, refolosind componente de la generația anterioară a modelului Spring ori de câte ori este posibil, pentru a minimiza costurile.

Categoria L7e impune limite tehnice stricte: o greutate maximă de 450 kg (fără baterie), o putere limitată la 20 CP și o viteză maximă de cel mult 56 mph (aproximativ 90 km/h).

Cele două provocări principale pentru Dacia sunt greutatea și costul de fabricație. Soluția ideală ar fi utilizarea unor panouri de caroserie din plastic, precum cele de pe modelul Ami, însă acestea sunt „costisitoare” comparativ cu panourile din oțel, potrivit directorului de design al Dacia, David Durand.

Prin urmare, echipele de ingineri chinezi care lucrează la acest vehicul caută modalități de a-i reduce greutatea, respectând în același timp obiectivul unui preț scăzut impus de Cambolive.

Prețul final va depinde, de asemenea, de dimensiunea bateriei (sursele indică o capacitate de 15 kWh) și de chimia celulelor aleasă.

Dacia Hipster de serie nu s-ar schimba mult faţă de concept

Versiunea finală a modelului Dacia Hipster va fi dezvăluită anul viitor, potrivit surselor, însă schițele de brevet depuse recent oferă o imagine clară a designului său, care rămâne în mare parte fidel celui al conceptului din 2025.

Durand a precizat că brevetele au fost depuse pentru a proteja stilul modelului Hipster și a adăugat: „Proiectul este în curs de dezvoltare și mai necesită doar aprobarea finală din partea conducerii superioare.”

Cu o marjă de eroare de câțiva centimetri, Hipster va păstra dimensiunile conceptului: 1,55 metri lățime, 1,53 metri înălțime și 3,0 metri lungime. Acestea îi conferă o amprentă la sol aproximativ egală cu cea a modelului Austin Mini original.

Designul va rămâne, de asemenea, în mare parte neschimbat, deși barele de protecție, grila frontală și semnătura luminoasă au fost revizuite. Geamurile laterale față sunt acum împărțite în două secțiuni, partea inferioară deschizându-se prin rabatare în sus, într-o manieră similară cu cea a modelului Ami.

Cea mai semnificativă modificare apare în partea din spate, unde sistemul de deschidere a portbagajului din două piese, specific conceptului, a fost înlocuit cu o ușă spate cu deschidere laterală, similară celei de pe Land Rover Defender.