Platforma TollRo va funcţiona din 1 octombrie 2026. CNAIR: Va emite documente oficiale pentru rovinietă, tichet de rută și TollRo

3 minute de citit Publicat la 15:59 25 Sep 2026 Modificat la 16:08 25 Sep 2026

Platforma TollRo va funcţiona din 1 octombrie 2026. Sursa foto: Getty Images

După ce CNAIR a solicitat amânarea lansării oficiale a platformei TollRo pentru aprilie 2027, iar Radu Miruţă, ministrul interimar al Transporturilor, a insistat cu aplicarea noului sistem peste câteva zile, autorităţile au anunţat, vineri, că TollRo va funcţiona din 1 octombrie 2026. "Aplicația mobilă și portalul au fost testate în condiții reale, iar funcționalitățile și fluxurile de plată au fost monitorizate și optimizate pe baza sugestiilor oferit de utilizatori. Începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, platforma TollRo funcționează în regim operațional și va emite documente oficiale pentru rovinietă, tichet de rută și TollRo", a transmis CNAIR.

Compania a explicat că rovinietele actuale sunt valabile până expiră.

"Platforma TollRo va putea fi utilizată începând cu 1 octombrie 2026. Etapa de testare a platformei TollRo se va încheia pe 29 septembrie 2026.

Începând cu 1 octombrie 2026 - rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo se vor putea achita doar prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică.

CNAIR anunță încheierea etapei de testare a platformei TollRo, începută la 15 septembrie 2026, și confirmă că aceasta este pregătită pentru utilizare. În această perioadă aplicația mobilă și portalul au fost testate în condiții reale, iar funcționalitățile și fluxurile de plată au fost monitorizate și optimizate pe baza sugestiilor oferit de utilizatori.

Începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, platforma TollRo funcționează în regim operațional și va emite documente oficiale pentru rovinietă, tichet de rută și TollRo.

TollRo se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România. Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa EURO și tipul de drum, potrivit ordinului Ministrului Transporturilor publicat în Monitorul Oficial nr.940 din 10 octombrie 2025.

Principalele funcționalități ale aplicației

calculul tarifului de trecere în funcție de distanța parcursă, masa totală maximă autorizată și -clasa de emisii poluante (EURO) a vehiculului

plata online, în siguranță, direct din aplicație

crearea și gestionarea contului de utilizator

istoricul tranzacțiilor și al treceilor efectuate

notificări și informații actualizate despre rețeaua de drumuri acoperită de sistem

Taxele TollRo pot fi achitate în două moduri:

tichet de rută: plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei;

tarifare pe distanța parcursă: traseul se înregistrează prin aplicația mobilă TollRo, iar plata se face din portofelul electronic, cu cardul sau cash.

Canalele de plată disponibile de la 1 octombrie 2026:

portalul https://portal.etoll.ro/ : creare cont, înrolarea vehiculelor (inclusiv a flotelor), achiziția rovinietei și a tichetului de rută, gestionarea portofelului electronic și a facturilor;

aplicația mobilă TollRo, gratuită pentru iOS și Android: achiziția rovinietei și a tichetului de rută, înregistrarea traseului pentru TollRo, notificări rutiere;

distribuitorii autorizați: rovinietă;

punctele de vânzare CNAIR și punctele de trecere a frontierei (SDN si ACI): rovinietă și tichet de rută

SMS: rovinietă.

cash: în punctele selectate.

Plata TollRo prin furnizorii de servicii de taxare electronică (SETRE), interoperabilă cu sistemele de taxare din Uniunea Europeană, va fi disponibilă începând cu 15 ianuarie 2027.

Rovinietele deja cumpărate rămân valabile. Rovinietele emise până pe 30 septembrie 2026 prin sistemul actual (SIEGMCR) își păstrează valabilitatea până la data înscrisă pe ele. Nu este necesară achiziția unei roviniete noi, iar verificarea lor, în trafic, se face automat.

Vânzarea prin sistemul actual va fi stopată pe 30 septembrie 2026, la ora 23:59. Începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, toate rovinietele și tichetele de rută noi se emit exclusiv prin platforma TollRo.

Aplicația mobilă TollRo poate fi descărcată gratuit din:

App Store (iOS): https://apps.apple.com/us/app/tollro/id6774169985

Google Play (Android): https://play.google.com/store/apps/details...

Informații suplimentare despre TollRo, tarife, rețeaua de drumuri acoperită și modurile de plată disponibile vor putea fi consultate pe portalul oficial https://portal.etoll.ro/. Sesizările pot fi transmise prin formularul disponibil pe portal", a mai comunicat CNAIR.