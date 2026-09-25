<1 minut de citit Publicat la 14:56 25 Sep 2026 Modificat la 14:56 25 Sep 2026

Băiețelul de 4 ani dispărut în Bacău a fost găsit mort, în râul Trotuș. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Antena 3 CNN

Băiețelul de 4 ani din comuna Dofteana, județul Bacău, căutat de joi de zeci de polițiști, pompieri, jandarmi, salvamontiști și voluntari, a fost găsit mort vineri. Trupul copilului a fost descoperit de scafandri în albia râului Trotuș, potrivit informațiilor transmise de autorități.

„În urmă cu câteva minute, echipele de căutare (scafandrii) au găsit minorul, din păcate, decedat, în albia râului Trotuș”, au anunțat autoritățile.

Polițiștii din Onești au fost sesizați joi, 24 septembrie, că băiatul plecase de la domiciliu și nu se mai întorsese.

În căutări au fost implicate numeroase echipe de intervenție, iar forțele din teren au fost suplimentate. Salvamontiștii din Bacău au folosit inclusiv drone pentru a încerca să îl găsească pe copil.

Operațiunea s-a încheiat vineri, după ce scafandrii au descoperit trupul băiețelului în râul Trotuș.