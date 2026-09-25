Uniunea Europeană pune presiune tot mai intensă pe Ucraina pentru accelerarea reformelor. Situația financiară a țării este dramatică

Uniunea Europeană a intensificat puternic presiunile asupra Ucrainei pentru a determina guvernul țării să accelereze reformele esențiale, mai ales în condițiile în care situația sa financiară este într-o stare dramatică, iar accesul acesteia la ajutor financiar se complică din cauza problemelor legate de corupție și de statul nereformat. Comisia Europeană avertizează că ritmul lent al reformelor din Ucraina complică accesul țării la un ajutor financiar esențial.

Miza este deblocarea unui ajutor financiar de aproximativ 20 de miliarde de euro, de care Ucraina are nevoie urgentă în condițiile în care deficitul bugetar crește, iar Rusia intensifică războiul.

„Este esențial ca Ucraina să continue aplicarea reformelor și îndeplinirea condițiilor de politică convenite împreună cu Uniunea Europeană”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. „Implementarea lor la timp este esențială pentru ca Comisia să poată efectua plățile corespunzătoare conform calendarului stabilit”.

Declarațiile vin în timp ce Comisia poartă discuții intense cu autoritățile ucrainene pentru a stabili dimensiunea exactă a deficitului de finanțare al țării. Fondul Monetar Internațional, care gestionează separat un alt program de asistență, participă și el la discuții.

Soluția lui Zelenski

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a vorbit inițial despre un deficit de 27 de miliarde de dolari, aproximativ 23,75 miliarde de euro, la ministerul apărării ucrainean, cifră care i-a luat prin surprindere pe oficialii UE și a ridicat întrebări serioase privind originea acesteia. Separat, Ucraina se confruntă anul viitor cu un deficit de finanțare de 32,6 miliarde de dolari.

Ca soluție, Zelenski a propus ca o parte din împrumutul de sprijin al UE, în valoare de 90 de miliarde de euro, programată pentru 2027, să fie acordată anticipat în 2026. Împrumutul este împărțit în două tranșe de câte 45 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă că orice modificare a calendarului ar lăsa mai puțini bani disponibili pentru anul viitor.

Zelenski a adus din nou în discuție și posibilitatea folosirii activelor rusești imobilizate, un proiect controversat pe care UE a încercat fără succes să îl pună în aplicare anul trecut.

UE a contestat această logică și a precizat că, înainte de a solicita resurse suplimentare, Ucraina ar trebui să se concentreze pe finalizarea reformelor pe care s-a angajat să le adopte și care sunt blocate în parlamentul de la Kiev.

Reformele reprezintă o condiție pentru accesarea a două pachete financiare: 13,5 miliarde de euro din împrumutul de sprijin și 6,45 miliarde de euro din Mecanismul pentru Ucraina.

O plată totală de 2,9 miliarde de euro a fost aprobată joi. Ritmul lent al procesului legislativ a întârziat însă o a doua plată, în valoare de 3,9 miliarde de euro.

Situația i-a determinat pe comisarii Valdis Dombrovskis și Marta Kos să îi trimită o scrisoare lui Ruslan Stefanciuk, președintele parlamentului ucrainean, pentru a-l avertiza asupra mizei.

„Adoptarea la timp a legislației necesare este esențială pentru garantarea finanțării disponibile din partea UE, pentru menținerea ritmului procesului de aderare a Ucrainei la Uniune și pentru consolidarea economiei și finanțelor publice ale țării”, au scris cei doi.

„Continuarea dialogului cu Comisia Europeană rămâne crucială pentru a ne asigura că forma finală a legii adoptate respectă cerințele UE”.

Ritmul reformelor

Scrisoarea, consultată de Euronews, include o anexă cu reformele „care așteaptă să fie adoptate” și pe care UE dorește să le vadă aprobate și puse în aplicare în viitorul apropiat.

Unele legi, precum cele privind insolvența IMM-urilor, funcția publică și simplificarea TVA, sunt deja analizate de parlamentul ucrainean. Altele, privind ajutoarele de stat, combaterea spălării banilor și sistemul disciplinar aplicabil procurorilor, nici măcar nu au fost încă depuse.

Un proiect de lege care elimină scutirea de taxe pentru coletele internaționale s-a dovedit deosebit de controversat în rândul parlamentarilor ucraineni, din cauza popularității platformelor chineze Temu și AliExpress în țară.

Proiectul a fost respins de două ori în parlament, ceea ce a atras critici din partea UE. Săptămâna trecută a fost adoptat în primă lectură, dar mai este necesară cel puțin o etapă de vot.

Sunt necesare și alte reforme pentru deblocarea celor 17 miliarde de euro care mai sunt disponibile pentru acest an. Parlamentul Ucrainei se află în prezent în vacanță parlamentară până la jumătatea lunii octombrie, deși președintele acesteia a spus că este pregătit să convoace o sesiune extraordinară imediat ce legislația va fi gata.

Ursula von der Leyen a discutat problema reformelor cu Zelenski la Adunarea Generală a ONU de la New York, la începutul acestei săptămâni.

După un articol Bloomberg care descria întâlnirea drept „tensionată”, Zelenski a spus că discuțiile cu președinta Comisiei au fost „absolut pozitive”.

Președintele ucrainean a cerut UE mai multă flexibilitate în privința calendarului și să țină cont de faptul că activitatea Radei Supreme a fost afectată de atacurile aeriene.

„Ucraina a demonstrat o capacitate remarcabilă de a continua și implementa reforme de amploare în condițiile războiului de agresiune purtat de Rusia de peste patru ani. Recunoaștem aceste eforturi considerabile, depuse în circumstanțe extraordinar de dificile”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, răspunzând comentariilor lui Zelenski.

„În același timp, continuăm să reamintim importanța menținerii ritmului reformelor”.