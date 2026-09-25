De sâmbătă, se schimbă programul de acces pe Transalpina. Şoferii vor circula doar într-un anumit interval orar, din cauza ninsorilor

De sâmbătă, se schimbă programul de acces pe Transalpina. Sursa foto: CNAIR

Autorităţile au transmis, vineri, că, de sâmbătă, 26 septembrie, se modifică programul de circulație pe Transalpina (DN67C). Astfel, din cauza ninsorilor şi a ploilor, circulația va fi permisă zilnic doar în intervalul orar 09:00 – 18:00.

"Programul de circulație pe Transalpina (DN67C) se modifică începând de sâmbătă, 26 septembrie.

Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile de la altitudini de peste 1.500 m (ploi, lapoviță și ninsori), programul de circulație pe sectorul DN67C – Transalpina, între Rânca (km 34+800) și Obârșia Lotrului (km 59+800), se modifică.

Începând de sâmbătă, 26 septembrie, circulația va fi permisă zilnic, doar în intervalul orar 09:00 – 18:00.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră instituită și să își planifice deplasările în funcție de noul program de circulație", a transmis CNAIR.

Transalpina, locul 5 în Europa la cele mai sinuoase și pitorești drumuri

România are două șosele în clasamentul celor mai sinuoase și pitorești drumuri din Europa. Transalpina ocupă locul al cincilea, datorită celor 682 de curbe și peisajelor montane spectaculoase, iar Transfăgărășanul se află pe poziția a șasea. Un top realizat de compania Avis ia în calcul atât caracteristicile traseelor, cât și popularitatea lor în mediul online.

Transalpina completează primele cinci poziții ale clasamentului, cu un scor de 73 de puncte. Este cel mai lung dintre cele cinci trasee, având 148 de kilometri și atingând altitudinea de 2.145 de metri.

Drumul are nu mai puțin de 682 de curbe, adică aproximativ cinci pe kilometru. Transalpina este foarte populară și pe Instagram, unde apare în circa 89.400 de postări cu hashtag. În același timp, generează în medie 60.500 de căutări lunare.

Călătorii au multe de descoperit de-a lungul traseului, de la sate pitorești în care pot savura preparate locale consistente până la numeroase locuri în care se pot opri pentru drumeții prin munți și văi.