„Femeile care poartă fuste lungi sunt mame mai bune”. Scandal în Italia după remarca lui Tajani: Politicienele vin în minijupă la muncă

Senatoare din Italia protestează în fustă mini, stânga, deputata Chiara Appendino în fustă mini, dreapta. Sursa foto: Colaj Facebook/ Instagram

Un protest vestimentar neobișnuit a devenit subiect de dezbatere politică în Italia, după o serie de declarații făcute de Antonio Tajani, vicepremierul și ministrul italian de Externe. Mai multe femei din opoziție au apărut în fuste mini în Parlament, transformând lungimea fustei într-un simbol pentru libertatea femeilor de a se îmbrăca fără ca hainele lor să fie asociate cu seriozitatea, fidelitatea sau capacitatea de a fi mame.

Controversa a început după un discurs susținut de Tajani la un eveniment politic organizat la Formello, lângă Roma. Vorbind despre căsătorie și despre ce fel de femeie ar recomanda unui bărbat să își aleagă ca soție, politicianul a făcut o comparație între o femeie „mai puțin extravagantă”, pe care a descris-o drept mai serioasă și mai de încredere, și una mai atrăgătoare și mai „strălucitoare”.

În acest context, Tajani a spus că ar prefera o femeie mai puțin frumoasă, dar mai stabilă, „cu o fustă puțin mai lungă”, pe care a asociat-o cu ideea de soție fidelă și mamă bună. Declarațiile au provocat reacții critice din partea unor politicieni italieni.

De unde a pornit protestul cu fuste mini

La câteva zile după declarațiile lui Tajani, un grup de senatoare din opoziție s-a fotografiat în Parlamentul italian purtând fuste scurte.

Inițiativa a fost lansată de Raffaella Paita, senatoare din partidul Italia Viva. La acțiune au participat reprezentante ale mai multor formațiuni de opoziție, printre care Partidul Democrat, Italia Viva, Mișcarea 5 Stele și Alianța Verzilor și Stângii.

Mesajul lor a fost că lungimea unei fuste nu ar trebui să fie folosită pentru a judeca personalitatea unei femei, fidelitatea sa sau rolul pe care îl poate avea într-o familie.

„Acesta este un gest de libertate pentru a spune că suntem libere să ne îmbrăcăm cum vrem”, a explicat Paita, potrivit agenției ANSA.

Astfel, fusta mini a fost folosită în mod deliberat ca răspuns vizual la exemplul oferit de Tajani. Dacă ministrul folosise lungimea fustei pentru a face diferența între două tipuri de femei, senatoarele au transformat tocmai acest element vestimentar într-un simbol al protestului.

Chiara Appendino: „Nu ne măsurăm seriozitatea în centimetri de material”

Printre vocile care au reacționat s-a numărat Chiara Appendino, fost primar al orașului Torino și deputată din partea Mișcării 5 Stele.

Appendino a publicat o fotografie în care poartă o fustă mini și i s-a adresat direct lui Tajani, întrebându-l dacă o femeie îmbrăcată astfel poate fi considerată în continuare „de încredere” și „o mamă bună”.

Ea a criticat ideea că felul în care se îmbracă o femeie ar putea fi legat de fidelitatea sau valoarea ei ca parteneră de viață.

Gestul a contribuit la transformarea controversei într-un subiect viral pe rețelele sociale și în presa italiană.

Tajani și-a cerut scuze

Antonio Tajani a revenit ulterior asupra declarațiilor și și-a cerut scuze femeilor care s-au simțit ofensate.

Aflat la New York, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, ministrul a spus că regretă dacă afirmațiile sale au jignit pe cineva și că nu a intenționat să ofenseze femeile.

Tajani a încercat, de asemenea, să își explice poziția prin referire la activitatea sa politică în domeniul drepturilor femeilor. El a amintit că a numit femei în funcția de ambasador în Iran și Afganistan, prezentând aceste numiri drept exemple ale sprijinului său pentru drepturile femeilor.

Scuzele nu au încheiat însă imediat disputa.

Controversa s-a extins și în zona dreptei

Subiectul a căpătat o nouă dimensiune după o declarație a lui Roberto Vannacci, politician asociat dreptei radicale italiene.

În timpul polemicii, Vannacci a făcut la rândul său o afirmație provocatoare despre lungimea fustei, spunând că, între o femeie cu fustă lungă și una cu fustă scurtă, el o preferă pe cea „fără fustă”. Declarația sa a alimentat și mai mult dezbaterea începută de comentariile lui Tajani.

În Parlament, senatoarele care au participat la protest au folosit situația pentru a readuce în discuție libertatea femeilor de a-și alege hainele fără ca acestea să fie transformate într-un criteriu pentru judecarea caracterului lor.

De ce a devenit o controversă politică

Pentru români, disputa poate părea la prima vedere o controversă legată doar de modă. În Italia, însă, miza este mai largă.

Declarația lui Tajani a legat în mod explicit aspectul vestimentar de idei precum seriozitatea, fidelitatea, stabilitatea într-o relație și rolul de mamă. Tocmai această asociere a fost contestată de politicienele care au participat la protest.

Prin apariția în fuste mini, ele nu au încercat să transforme fusta scurtă într-un model vestimentar obligatoriu, ci au folosit-o ca pe un răspuns simbolic la afirmația că o fustă mai lungă ar putea indica faptul că o femeie este mai potrivită pentru căsătorie sau maternitate.

Protestul a avut, astfel, o componentă deliberat ironică: senatoarele au preluat exact elementul despre care se vorbea - lungimea fustei - și l-au transformat într-un mesaj politic.

Cazul a atras atenția presei internaționale tocmai datorită imaginii neobișnuite a unor femei politician care folosesc ținuta vestimentară ca formă de protest în interiorul Parlamentului.

În spatele fotografiilor cu fuste mini se află însă o dispută mai veche și mai amplă despre modul în care femeile sunt evaluate în funcție de aspectul lor, despre rolurile tradiționale asociate femeilor și despre libertatea de a alege cum se îmbracă.

Pentru Tajani, declarațiile au fost prezentate ulterior ca un exemplu care nu a avut intenția de a jigni femeile. Pentru criticii săi, problema a fost tocmai asocierea dintre lungimea fustei și caracterul unei femei.

De aici și mesajul protestului: o fustă, indiferent cât de lungă sau de scurtă este, nu stabilește dacă o femeie este serioasă, fidelă sau o mamă bună.