Se întrerupe circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, duminică. Anunțul autorităților bulgare

Podul Giurgiu-Ruse, cunoscut sub numele de "Podul Prieteniei". Sursa foto: Agerpres

Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi întreruptă temporar pentru toate categoriile de autovehicule, în data de 27 septembrie, în intervalul orar 11:00-12:00, în contextul desfăşurării celei de-a IX-a ediţii a Crosului Internaţional Free Spirit Run.



„În urma unei notificări transmise de autorităţile bulgare prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi întreruptă temporar pentru toate categoriile de autovehicule, în data de 27.09.2026, în intervalul orar 11:00-12:00. Măsura este necesară în contextul desfăşurării celei de-a IX-a ediţii a Crosului Internaţional Free Spirit Run Ruse-Giurgiu.

Potrivit informaţiilor transmise de autorităţile bulgare, competiţia se va desfăşura în intervalul orar 11:00-13:00 şi va reuni aproximativ 450 de participanţi, care vor traversa Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse în cadrul cursei”, se arată, vineri, într-un comunicat de presă de ITPF Giurgiu.



Poliţiştii de frontieră, în cooperare cu autorităţile competente române şi bulgare, vor dispune măsurile necesare pentru gestionarea traficului în zona de frontieră şi recomandă participanţilor la trafic să îşi planifice deplasările ţinând cont de această restricţie temporară şi să respecte indicaţiile poliţiştilor şi ale celorlalte autorităţi aflate în teren.